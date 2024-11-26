«Уралхим» поддержал межрегиональные соревнования по плаванию

В Кирово-Чепецке прошли межрегиональные соревнования по плаванию на короткой воде памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» традиционно выступил основным партнером турнира.

В Кирово-Чепецк приехали около 500 молодых представителей спортивных школ из разных регионов страны: Кировской области, Пермского края, республик Марий-Эл, Коми, Удмуртия. В течение трех дней они соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров. Помимо личных дисциплин пловцы состязались в командных эстафетах.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Соревнования по плаванию памяти Яны Шамаровой — это отдельная страница в спортивном календаре Кирово-Чепецка, многолетняя традиция. Каждый год турнир собирает пловцов из разных городов нашей страны. Поддержка детского спорта — это одно из основных направлений социальной политики «Уралхима». Мы считаем очень важным поддержать первые шаги юных спортсменов.

Всего было разыграно 90 комплектов медалей. Зафиксировано восемь рекордов. Кирово-чепецкую школу плавания представляли 116 спортсменов. Они завоевали 24 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых наград в личных дисциплинах и одну золотую, семь серебряных и пять бронзовых — в эстафетах.

Реклама.