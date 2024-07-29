«Уралхим» поддержал медиапремию «Признание»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал ежегодную медиапремию «Признание».

Организаторами мероприятия традиционно выступили Вятская торгово-промышленная палата и Кировское отделение Союза журналистов России. В более чем 10 номинациях были награждены лучшие журналисты, специалисты пресс-служб за достижения в своих областях, отмечены яркие проекты, созданные за прошедший год.

Особенностью медиапремии является перекрестное голосование: журналисты выбирают лучшие пресс-службы, а специалисты в сфере PR отдают голоса за средства массовой информации и их сотрудников.

Пресс-служба филиала «КЧХК» заняла второе место среди пресс-служб коммерческих структур в регионе по версии профессионального сообщества.

«Уралхим», как генеральный партнер медиапремии, выдвинул свою номинацию «Сотворчество», в которой отметил сотрудников телеканала «ДевяткаТВ»: Александра Нестерова, Александра Бушмакина и Максима Кропотова.