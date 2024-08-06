«Уралхим» поддержал медиафорум «На семи холмах. Вятка 2024»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнером 15-го юбилейного медиафорума «На семи холмах. Вятка 2024». Мероприятие организовано Кировским региональным отделением Союза журналистов России при поддержке правительства Кировской области.

В этом году в медиафоруме приняли участие представители журналистского сообщества из 47 регионов страны. Для них прошли семинары, дискуссионные площадки, круглые столы.

Целью мероприятия является объединение медиасообщества региона, обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и новых трендов в маркетинге и SMM. Впервые в Кирове состоялось заседание Федеративного совета Союза журналистов России с участием председателей большинства региональных отделений. Раньше мероприятия такого масштаба проходили только в Москве или в Сочи.

В рамках медиафорума в филиале «КЧХК» побывали члены Союза журналистов России. Гостям провели обзорную экскурсию по предприятию, показали агролабораторию, медиацентр. Журналисты обсудили особенности работы, проблемы и перспективы региональных СМИ.

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