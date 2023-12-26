«Уралхим» поддержал Кубок Кировской области по плаванию

В Кирово-Чепецке прошли соревнования Кубка Кировской области по плаванию на короткой воде памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» традиционно выступил основным партнером турнира.

В Кирово-Чепецк приехали молодые представители спортивных школ из разных регионов страны: Кировской и Нижегородской областей, республик Марий-Эл, Коми, Удмуртии, Пермского края. Участниками мероприятия стали 365 спортсменов. В течение трех дней они соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров. Помимо личных дисциплин пловцы состязались в командных эстафетах.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Проведение в нашем городе турнира по плаванию памяти Яны Шамаровой — добрая традиция. Нам приятно, что эти соревнования каждый год собирают много юных спортсменов из разных городов нашей страны. Возможно, для кого-то из участников победы на этом турнире станут шагом на пути к успешной спортивной карьере.

Всего было разыграно 108 комплектов медалей. Зафиксировано 10 рекордов. Спортсмены из Кирово-Чепецка получили 20 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовые награды. Также «Уралхим» по традиции учредил кубки за победу на любимых дистанциях Яны Шамаровой — 100, 200 и 400 метров комплексного плавания.

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