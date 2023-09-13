«Уралхим» поддержал командный турнир по дзюдо

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке прошел XIV открытый командный турнир по дзюдо памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне. Организатором состязаний выступил отдел УФСБ РФ по Кировской области в городе Кирово-Чепецке.

За первое место в турнире боролись 11 коллективов по восемь человек из разных весовых категорий. В соревнованиях участвовали команды из пяти регионов страны: Кировской, Нижегородской и Ульяновской областей, республики Чувашия и Пермского края.

На открытии мероприятия присутствовал директор представительства АО «ОХК «Уралхим» в Кирове, депутат Законодательного собрания Кировской области Виктор Медведков. Он отметил, что этот турнир является значимой частью патриотического воспитания молодого поколения.

Кирово-чепецкая команда заняла четвертое место. Как отметили тренеры, встреча с сильными соперниками из соседних регионов стала неплохим началом нового соревновательного сезона.