«Уралхим» поддержал командный турнир по дзюдо

СПОРТ

13 сентября 2023 98 0
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При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке прошел XIV открытый командный турнир по дзюдо памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне. Организатором состязаний выступил отдел УФСБ РФ по Кировской области в городе Кирово-Чепецке.

 

За первое место в турнире боролись 11 коллективов по восемь человек из разных весовых категорий.  В соревнованиях участвовали команды из пяти регионов страны: Кировской, Нижегородской и Ульяновской областей, республики Чувашия и Пермского края.

 

На открытии мероприятия присутствовал директор представительства АО «ОХК «Уралхим» в Кирове, депутат Законодательного собрания Кировской области Виктор Медведков. Он отметил, что этот турнир является значимой частью патриотического воспитания молодого поколения.

 

Кирово-чепецкая команда заняла четвертое место. Как отметили тренеры, встреча с сильными соперниками из соседних регионов стала неплохим началом нового соревновательного сезона.

 

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