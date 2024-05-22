«Уралхим» поддержал «Интеллектуальные промышленные игры»
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил партнером социально-образовательного проекта «Интеллектуальные промышленные игры: навстречу юбилею города», реализуемого Центром «Познание».
Проект — новая форма познавательного досуга для семей из Кирова и области, объединяющая увлечение детей инженерно-техническим творчеством с интеллектуальной игрой. В этом году участниками игр стали семьи из Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка, Зуевки, Кирса. 14 партнеров-предприятий области задавали вопросы о производстве и применяемых технологиях. От филиала «КЧХК» был вопрос о методах получения гранулированного удобрения из жидкого полуфабриката.
В финале встретились победители прошедших игр — 12 семейных команд со всей области. Состязание включало в себя вопросы о предстоящем юбилее Кирова, творческие и конструкторские задачи. Звучали также задания от предприятий региона, где семьям необходимо было проявить эрудицию и предложить неординарные решения поставленных проблем.
Победителем стала команда «Интеллект» из города Зуевки. Все участники получили призы от «Уралхима».
Реклама.
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.