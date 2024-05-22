«Уралхим» поддержал «Интеллектуальные промышленные игры»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил партнером социально-образовательного проекта «Интеллектуальные промышленные игры: навстречу юбилею города», реализуемого Центром «Познание».

Проект — новая форма познавательного досуга для семей из Кирова и области, объединяющая увлечение детей инженерно-техническим творчеством с интеллектуальной игрой. В этом году участниками игр стали семьи из Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка, Зуевки, Кирса. 14 партнеров-предприятий области задавали вопросы о производстве и применяемых технологиях. От филиала «КЧХК» был вопрос о методах получения гранулированного удобрения из жидкого полуфабриката.

В финале встретились победители прошедших игр — 12 семейных команд со всей области. Состязание включало в себя вопросы о предстоящем юбилее Кирова, творческие и конструкторские задачи. Звучали также задания от предприятий региона, где семьям необходимо было проявить эрудицию и предложить неординарные решения поставленных проблем.

Победителем стала команда «Интеллект» из города Зуевки. Все участники получили призы от «Уралхима».

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