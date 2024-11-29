«Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду Кирово-Чепецка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду №26 Кирово-Чепецка. Она стала второй в этом году. Группу будут посещать дети сотрудников филиала в возрасте от трех лет. Проект реализуется в рамках социальной программы «Уралхим» — детям».

В помещении сделан капитальный ремонт. Он включает в себя покраску стен и потолка, укладку линолеума, керамогранита, замену и установку новых оконных и дверных блоков, обновление электрических сетей, систем канализации и водоснабжения. В санузлах и моечных проведена облицовка стен керамической плиткой. В группе установлена новая мебель, закуплена посуда, хозяйственный инвентарь, игрушки. Кроме того, отремонтирована детская площадка, на ней установлены малые архитектурные формы.

Группа укомплектована развивающими дидактическими материалами, образовательными STEM-комплексами разной тематики. Оборудование нацелено на всестороннее развитие детей.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Для «Уралхима» и всего Кирово-Чепецка ремонт и открытие групп в детских садах стало доброй традицией. Это существенный вклад в подрастающее поколение, в наших сотрудников и в наш город. Мы понимаем, как важно создать для детей комфортную и безопасную среду, где они смогут развиваться, учиться и играть. Мы уверены, что в этой группе будут созданы условия для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уникальным и важным.

Справка

В 2024 году на ремонт двух групп и их комплектование предприятие выделило 9,5 млн рублей. Всего с начала действия программы «Уралхим» — детям» на оснащение учреждений дошкольного образования направлено порядка 73 млн рублей.

Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 29 корпоративных групп.