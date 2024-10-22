«Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду Кирово-Чепецка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду №1 Кирово-Чепецка. Ее будут посещать дети сотрудников филиала в возрасте от трех лет. Проект реализуется в рамках социальной программы «Уралхим» — детям».

В помещении сделан капитальный ремонт. Он включает в себя покраску стен и потолка, укладку линолеума, ламината или керамогранита, замену и установку новых оконных и дверных блоков, обновление электрических сетей, систем канализации и водоснабжения. В санузлах и моечных проведена облицовка стен керамической плиткой. В группе установлена новая мебель, закуплена посуда, хозяйственный инвентарь, игрушки. Кроме того, отремонтирована детская площадка, на ней установлены малые архитектурные формы.

Группа укомплектована образовательными STEM-комплексами разной тематики: исследования, естественные науки, робототехника. Оборудование нацелено на развитие инженерного мышления у детей.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Ежегодно наше предприятие открывает по две группы в детских садах города. В них предусмотрено все необходимое для всестороннего развития, включая современные образовательные методики и оборудование. Мы стремимся обеспечить детям не только безопасность и уют, но и возможность раскрыть свои таланты и способности.

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