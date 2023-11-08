«Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду Кирово-Чепецка

Предприятие КЧХК, входящее в Группу «Уралхим», открыло новую корпоративную группу в детском саду №26 Кирово-Чепецка. Ее будут посещать дети сотрудников филиала в возрасте от трех лет. Проект реализуется в рамках социальной программы «Уралхим» — детям».

Это вторая группа, которую предприятие отремонтировало в 2023 году. В помещении проведен капитальный ремонт: заменен линолеум, окна, двери, покрашены стены и потолки в игровых, спальнях и раздевалках. В санузлах и моечных проведена облицовка стен керамической плиткой. Также обновлены инженерные сети. В группе появились новая мебель, посуда, хозяйственный инвентарь, современные игрушки. Кроме того, была отремонтирована детская площадка.

В детских садах постепенно внедряется STEM-образование, направленное на развитие инженерного мышления детей. «Уралхим» помогает с закупкой необходимого оборудования. Группа укомплектована образовательными комплексами разной тематики: исследования, естественные науки, мультлаборатория.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» Группы «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

У нас есть замечательная традиция — каждую осень мы открываем две новые группы в детских садах города. Дети должны расти в прекрасной среде. Мы вкладываем средства в образование и благополучие будущего поколения. Нам важно, чтобы родители — сотрудники нашего предприятия — были спокойны за своих детей.

Справка

В 2023 году на ремонт двух групп и их комплектование предприятие выделило девять миллионов рублей. Всего с начала действия программы «Уралхим» — детям» на оснащение учреждений дошкольного образования направлено порядка 63 млн рублей.

Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 27 корпоративных групп.