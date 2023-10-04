«Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду Кирово-Чепецка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» открыл новую корпоративную группу в детском саду №7 Кирово-Чепецка. Ее будут посещать дети сотрудников предприятия в возрасте от трех лет. Проект реализуется в рамках социальной программы «Уралхим» — детям».

В помещении группы проведен капитальный ремонт: заменен линолеум, окна, двери, покрашены стены и потолки в игровых, спальнях и раздевалках. В санузлах и моечных была проведена облицовка стен керамической плиткой. Также были обновлены инженерные сети. В группу закуплена новая мебель, посуда, хозяйственный инвентарь, современные игрушки. Кроме того, была отремонтирована детская площадка.

Для развития инженерного мышления детей группа укомплектована образовательными комплексами разной тематики: конструирование, робототехника, математика, исследования.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу и коммуникациям АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

«Ежегодно наше предприятие открывает по две группы в детских садах города. Сейчас мы переориентировались на группы старшего возраста. В них все предусмотрено для разностороннего развития детей. В детских садах постепенно внедряется STEM-образование, мы помогаем с закупкой необходимого оборудования. Хотим, чтобы дети могли логически мыслить, имели творческий и технический подход к решению задач разного уровня».

Справка

В 2023 году на ремонт двух групп и их комплектование предприятие выделило девять миллионов рублей. Всего с начала действия программы «Уралхим» — детям» на оснащение учреждений дошкольного образования направлено порядка 63 млн рублей.

Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 26 корпоративных групп.