«Уралхим» организовал субботники в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал участником месячника по уборке и благоустройству Кирово-Чепецка.

Сотрудники предприятия ежегодно принимают участие в уборке городских территорий. В этом году с 24 по 27 апреля они приводят в порядок проспект Мира, улицу Первомайскую и участок улицы Ленина от перекрестка с проспектом Мира до перекрестка с улицей Сосновая.

Традиционным мероприятием стали субботники, которые организовали в округах Кирово-Чепецка депутаты гордумы — сотрудники «Уралхима». Уже приведены в порядок районы Вятской набережной и Южного. Далее планируется уборка территории КЧУСа, мкр. Боево, ПМК, коробки «У моста», парка «Южный», лесного массива у лицея, детского клуба «Орленок». В рамках общедепутатского субботника будет организована приборка проезда по улице Островского. Необходимый инвентарь предоставляется филиалом «КЧХК». Всего будет проведено 12 таких субботников.

Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы Кирово-Чепецка:

Субботники мы проводим ежегодно с целью поддержания чистоты в родном городе. В этом деле нам всегда помогают жители микрорайонов. От лица всего депутатского корпуса хочу поблагодарить неравнодушных горожан, которые приняли участие в уборке.

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