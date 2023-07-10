Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал семейный праздник в Кирово-Чепецке, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. На мероприятии отметили лучшие семьи города и трудовые династии предприятия.

Праздник прошел в формате арт-пикника. Для гостей были организованы различные активности, мастер-классы, фотозоны. Дети могли поиграть с аниматорами, принять участие в шоу мыльных пузырей.

С днем семьи, любви и верности с главной сцены присутсвющих поздравили глава города Елена Савина и депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Иванишин. Они также вручили семьям медали «За любовь и верность». В этом году наград удостоились шесть супружеских пар, в том числе сотрудники филиала «КЧХК» Руслан и Лариса Гараевы. Дипломами наградили семьи-участницы регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Александр Иванишин, депутат Законодательного собрания Кировской области, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК»

Семья — это крепость, которую мы строим сами ежедневным вниманием к нашим близким, трепетным отношением к семейным традициям. Семьи, которые в этот день получили залуженные награды, достойны внимания и уважения. Это пример для всех нас.

В рамках мероприятия также прошло награждение трудовых династий завода. Сейчас на предприятии продолжают семейное дело представители 117 династий, 36 из них имеют общий трудовой стаж более 100 лет. Депутаты областного Законодательного собрания и городской думы вручили благодарственные письма, дипломы и подарки лучшим династиям в девяти номинациях «За верность традициям», «Отцовская гордость», «Самая молодая династия», «За профессиональный вклад в общее дело», «Эстафета векового успеха», «Рабочая династия», «Династия нашего времени», «За преемственность поколений» и «Династия года».

В номинации «Эстафета векового успеха» самыми выдающимися стали династия Загребиных-Вахрушевых (общий трудовой стаж — 382 года) и династия Созонтовых– Филимоновых–Лебедевых–Смирновых (общий трудовой стаж — 353 года), обе они насчитывают по 13 человек, когда-либо работавших в КЧХК или продолжающих работать в «Уралхиме».

«Семьей года» стала династия Завьяловых, состоящая из пяти человек. Все они продолжают свою трудовую деятельность в Компании и имеют общий стаж 80 лет.