«Уралхим» организовал любительский турнир «Футбол в каждый двор»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал в Кирово-Чепецке турнир по футболу среди дворовых команд «Футбол в каждый двор».

Инициаторами турнира стали представители филиала «КЧХК» — депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Иванишин и депутаты городской думы Кирово-Чепецка Сергей Завьялов, Ксения Махнева и Андрей Митяшин.

В соревнованиях приняли участие юноши в возрасте 14-17 лет. Команды формировались по месту жительства или учебы. Важное условие любительского турнира: в команде могло быть не более трех игроков, занимающихся в футбольных секциях.

За главный приз — посещение термально-оздоровительного комплекса всей командой — боролись семь коллективов. Игры проходили в течение трех дней. Финальные встречи прошли в рамках празднования Дня физкультурника. Со счетом 5:0 победу одержала команда «Виртус».

Андрей Митяшин, заместитель начальника цеха ремонта технологического оборудования филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы Кирово-Чепецка:

Футбольный турнир в подобном формате привлекает множество любителей: молодые люди имеют возможность поиграть на профессиональном поле, с болельщиками на трибунах, еще и выиграть призы. Они могут почувствовать настоящую атмосферу большого спорта. Возможно, у кого-то это увлечение перерастет в нечто большее. Надеемся продолжать традицию проведения таких соревнований.

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