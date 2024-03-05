«Уралхим» организовал любительский хоккейный турнир в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал в Кирово-Чепецке турнир по хоккею среди любительских команд «Хоккей объединяет». Это уже пятое мероприятие, который проводится по инициативе сотрудников «Уралхима»: депутата Законодательного собрания Кировской области Александра Иванишина, депутатов городской Думы Кирово-Чепецка Сергея Завьялова и Андрея Митяшина.

В соревнованиях приняли участие шесть команд. По итогам стыковых матчей в финал вышли четыре из них — «Движение» (Кирово-Чепецк), «Химик» (Кирово-Чепецк), «Люмьер» (Кирово-Чепецк) и «Авангард» (Зуевка). Победителем стала команда «Движение».

В течение турнира проводились конкурсы для болельщиков. Между играми прошли показательные выступления юных хоккеистов и фигуристов. Для гостей турнира также состоялось шоу барабанщиков.

Андрей Митяшин, заместитель начальника цеха по ремонту технологического оборудования филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы:

Юбилейный турнир собрал большое количество зрителей. Хоккей действительно объединил множество самых разных людей в нашем городе. Немаловажно и место проведения — хоккейная коробка «У моста» была возрождена и поддерживается совместными усилиями неравнодушных горожан. Мы очень рады, что удалось вновь подарить Кирово-Чепецку настоящий спортивный праздник.

Команды-участницы получили подарки от партнеров турнира: ООО «Движение-нефтепродукт», АО «Городской молочный завод», АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», ООО «Страда», семейного парка «Замания», ООО «Белый ветер».

Реклама.