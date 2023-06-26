«Уралхим» организовал большой футбольный праздник в Кирово-Чепецке

Большой футбольный праздник состоялся в Кирово-Чепецке в День молодежи при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК Уралхим».

Инициаторами и организаторами мероприятия стали главный технолог по азотному циклу предприятия, депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Иванишин, а также депутаты городской думы Кирово-Чепецка: заместитель начальника цеха ремонта технологического оборудования филиала «КЧХК» Андрей Митяшин, руководитель направления по ОТ и ПБ филиала «КЧХК» Сергей Завьялов и директор культурно-обучающей ассоциации «Дружба» Ксения Махнева.

Гости праздника посмотрели два футбольных матча: между детскими командами «Олимпия» (г. Кирово-Чепецк) и «Локомотив» (г. Киров) и взрослыми сборными «Уралхим» (г. Кирово-Чепецк) и «Академия» (г. Киров). В перерывах были организованы конкурсы, флеш-мобы и мастер-классы. Среди болельщиков были разыграны призы от спонсоров турнира.

Елена Савина, глава Кирово-Чепецка:

День молодежи у нас ассоциируется с музыкой, танцами и, конечно, со спортом. Всегда с удовольствием прихожу на наше футбольное поле: стадион обновляется, календарь заполняется мероприятиями. Благодаря «Уралхиму», генеральному партнеру всех мероприятий Дня молодежи, состоялся футбольный турнир, который уже стал неотъемлемой частью спортивного года города.

Сергей Завьялов, руководитель направления по ОТ и ПБ филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы:

Мы рады, что в юбилейный для филиала «КЧХК» год нам удалось вновь организовать футбольный праздник и порадовать всех любителей этого вида спорта. Благодарим «Уралхим» и всех партнеров турнира за поддержку и прекрасные подарки для гостей мероприятия.

Результаты игр: «Олимпия» - «Локомотив» 1:6, «Уралхим» - «Академия» 2:3. Лучшими игроками признаны Богдан Рысев («Олимпия»), Матвей Огородников («Локомотив»), Константин Широков («Уралхим»), Джавид Маггерамов («Академия»).