«Уралхим» и «Уралкалий» — участники конференции «ЦИПР-2023»

АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023). Мероприятие проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

В конференции приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители отраслевых министерств и лидеры российского рынка информационных технологий.

В рамках конференции спикеры компаний приняли участие в профильных сессиях, дискуссиях и круглых столах, рассказали о цифровых разработках и сервисах «Уралхима» и «Уралкалия», поделились своим опытом реализации проекта по аналитике данных и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве на примере ООО «Диджитал Агро» (входит в Группу «Уралхим»).

Татьяна Сурдина, директор по маркетингу АО «ОХК «Уралхим»:

Являясь клиентоориентированными компаниями, «Уралхим» и «Уралкалий» стремятся предоставлять на рынок не только минеральные удобрения, но и полноценные агрономические решения. Развитие искусственного интеллекта является стратегической задачей компаний. Рекомендательные системы позволят вывести агробизнес на новый уровень и обеспечить выполнение задач продуктовой безопасности России.

Валерий Фокин, директор по информационным технологиям АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»:

Эффективность современной компании, высокая скорость и точность принятия решений возможны только при условии полной цифровизации существующих процессов и наличия мощных инструментов работы с данными. Для этого мы активно строим свою базовую технологическую платформу, а над ней — платформу данных и глубокой аналитики. Параллельно идет формирование инновационной корпоративной культуры. Цифровая трансформация делает «Уралхим» и «Уралкалий» современными и эффективными.

Справка

В рамках деловой программы «ЦИПР-2023» бизнес-сообщество, лидеры цифровой трансформации, руководители органов государственной власти, а также игроки рынка обсуждают современные условия развития цифровых технологий, формирование спроса и предложения на российские решения и продукты, антикризисные меры поддержки для трансформации ключевых отраслей экономики, устойчивость экономического и общественного развития.