«Уралхим» и МГУ организовали конференцию для учителей естественно-научных дисциплин

В понедельник в Кирово-Чепецке на базе многопрофильного лицея стартовала II Конференция учителей естественно-научных дисциплин. В течение трех дней учителя из школ городов присутствия АО «ОХК «Уралхим» ознакомились с рядом сложных разделов химии, биологии, физики и математики, представленных сотрудниками, аспирантами и студентами МГУ и Университетской гимназии. Участники мероприятия также получили информацию о жизни студентов Московского университета и новых форматах стажировок в «Уралхиме». Программа конференции включала такие сложные темы, как термодинамика, химия ферментов, кварки и подготовка к ЕГЭ.

Александра Глазкова, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим»:

Уже более 250 учителей приняли участие в I и II Конференциях учителей естественно-научных дисциплин, организованных в партнерстве с химическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова и Университетской гимназией МГУ. Эта цифра демонстрирует приверженность «Уралхима» в поддержке образовательного процесса и развитию естественно-научного направления в школах. На наш взгляд, учителя — это самые главные люди для школьников, которые потом, мы надеемся, придут работать к нам в Группу компаний. Именно на учителей равняются школьники при дальнейшем выборе будущей профессии: по статистике 90% детей, выбравших химию в качестве приоритетного направления для будущего, сделали это по причине того, что был высококвалифицированный и замотивированный учитель по химии. По этой причине мы в Компании считаем крайне важным наш социально-образовательный вектор, направленный на работу с учителями естественно-научного направления.

Андрей Путятин, советник научного руководителя химического факультета МГУ:

Мы получили массу положительных откликов от педагогов из Московской, Калининградской, Кировской, Самарской областей и Пермского края. Широкий интерес среди учителей в регионах подтверждает правильность нашего пути во взаимодействии с «Уралхимом» в области поддержки учителей в регионах и усилении их компетенций. В этот раз мы организовали запись лекций, чтоб обеспечить учителям возможность просмотра интересующих уроков в любое удобное для них время.

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