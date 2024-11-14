«Ура! Каникулы!», или «Эх, снова за уроки…»

Фото time56.ru.

Недавно все просторы интернета были заполонены разно­образными видеороликами о том, как учителя и родители радуются каникулам: мол, наконец-то отмучились!

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и осенние каникулы - первые в текущем учебном году - подошли к концу. Даже несмотря на дополнительный выходной 4 ноября, почему-то они пролетели быстро. «Эх, снова за уроки…» - с грустью в голосе прошептали раздосадованные родители. Хотя, казалось бы, почему?

Ответ очевиден: избалованные всевозможными гаджетами и девайсами, свободой действий и выражения мыслей, современные дети напрочь разлюбили учиться. Справедливости ради нужно сказать, что не все, но большинство. Поэтому даже выполнение простейших домашних заданий (которые, вообще-то, были всегда, и это норма) превращается для юного поколения в настоящую пытку. Однако ещё большей эта пытка становится для родителей. Каждый вечер они возвращаются с работы уставшими, но вместо отдыха им приходится ещё и заниматься уроками с детьми, дабы вложить в головы чад хоть какие-то знания.

Вот потому-то и неизвестно, кто в наше «суровое» цифровое время радуется каникулам больше - дети или их родители. Но не будем унывать и понадеемся, что этот период пройдёт, любовь к знаниям среди детей и молодёжи вновь станет популярной и самой собой разумеющейся, а значит, и у родителей будет оставаться на себя чуточку больше свободных минут, а то и часов.

А я вернусь к нашим баранам и скажу, что каникулы - это прекрасная возможность чудесно и с пользой провести время с детьми… или без них. Это не описка и не сарказм, а вполне прагматичный и полезный вариант проведения досуга. Давайте порассуждаем.

Думаю, несказанно повезло тем, у кого бабушки и дедушки живут за пределами города, потому что это прекрасная возможность для детей познакомиться с простой сельской жизнью и обзавестись новыми знакомствами. Не стоит думать, что в деревне сохранились чуть ли не дореволюционные устои. Теперь на селе есть практически все блага цивилизации, но жизнь там течёт размереннее.

А сколько всего необычного смогут увидеть и прочувствовать на селе городские дети! Где в городе потискаешь маленького цыплёнка, козлёнка, а то и телёнка и их взрослых родителей? Про всевозможных собак и кошек вообще молчу. Разве что в контактном зоопарке погладишь какую-нибудь диковинную зверюшку, но это всё не то.

Или, например, в деревне можно совершать вылазки на природу. Они хороши и ни с чем не сравнимы в любое время года, и погода тому не помеха. Возможно, сначала будет трудно оторвать детей от телефона, но если это получится, то уже через 15 - 20 минут вы обнаружите их неописуемый восторг и искреннее удивление от происходящего вокруг. Сама не раз становилась свидетелем подобного преображения.

Как-то за одну только прогулку по лесу мы с сыновьями нашли следы присутствия в той местности сразу нескольких зверей. Изрытое поле и следы копыт указали на то, что по лесу недавно проходила кабанья семья. Отойдя подальше, обнаружили продукты жизнедеятельности лося. И уже на исходе прогулки мы заприметили медвежьи отметины на дереве, после чего срочно поспешили домой - упаси бог встретиться с косолапым!

Есть ещё один несомненный плюс в отъезде детей за город: сколько радости приносит их приезд бабушкам и дедушкам! Согласитесь, нечасто видимся мы с родными. Чем каникулы не повод погостить подольше?

Если же, выражаясь словами Александра Сергеевича Грибоедова, «в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов» удалось отправить только детей, значит, самое время устроить дома генеральную... нет, не репетицию - уборку. Вы даже не представляете, сколько макулатуры можно извлечь из ящиков письменного стола школьника! Не меньше хлебобулочных изделий в виде засохших и даже покрывшихся плесенью сухариков вы достанете оттуда же. Да, возможно, половина дня уйдёт на уборку в детской, но результат того стоит. Можно смело надеяться, что достигнутая первозданная чистота хотя бы неделю останется нетронутой.

Но вот что интересно: пройдёт какая-то пара дней, а уже страшно скучаешь по своим «отпускникам» и втайне завидуешь их беззаботной поре.

Фото cdn.culture.ru.

Очень часто, в силу разных обстоятельств, дети остаются на каникулах в городе. Но это замечательный способ сблизиться с ними и не менее здорово и плодотворно провести время. Здесь и придумывать ничего не надо: кино, спектакли, кафе, да просто общение и совместные прогулки на свежем воздухе, всего не перечислить.

Вспомните: когда в последний раз вы играли с младшим поколением в настольные игры, типа шашек, «бродилок», «Мафии»? А что насчёт аппликаций на осеннюю тему, чтения книг, изготовления поделок из природных, и не только, материалов? Детям очень нравится всё это делать вместе с родителями. Так прививаются семейные ценности, укрепляются традиции. В конце концов, воспоминания о таком совместном досуге с родителями остаются в памяти самыми тёплыми и сохраняются на всю жизнь.

Так что, друзья, отдохнув недельку, нужно снова идти вместе с детьми вперёд за знаниями. Но не отчаиваемся: через каких-то полтора месяца снова каникулы! Ура!

Н. КУЗНЕЦОВА.