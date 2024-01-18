Юность хоккея. В Кировской области стартовал региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба»

В среду, 10 января, в Кировской области состоялись первые игры регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». За звание лучших хоккеистов в своей возрастной категории боролись юные спортсмены 2007 - 2008 годов рождения.

На льду спортивной школы «Союз» скрестили клюшки три команды: из Советска, Кирова и Вятскополянского района. Победу в своей возрастной группе одержала команда «Союз» из Кирова. Второе место заняли ребята из команды «Трёхречье» (Советск), а третье - «Викинги» из Вятскополянского района.

В церемонии награждения победителей приняли участие министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик, председатель региональной федерации хоккея с шайбой, депутат Законодательного собрания Кировской области Сергей Чурин и ветеран хоккея Сергей Душкин.

- Хоккей - это игра сильных духом людей. В ней, как и в жизни, приходится сталкиваться с трудностями и преодолевать преграды. Но именно эти испытания делают нас сильнее. Я хочу поблагодарить всех участников за их красочную и бескомпромиссную игру, а также поздравить с заслуженными наградами. Уверен, что выступление на «Золотой шайбе» станет стимулом для дальнейших достижений, - сказал Сергей Сулик.

Как сообщили в региональном правительстве, в текущем сезоне в турнире примут участие команды в четырех возрастных группах: юниорской - 16 - 17 лет, старшей - 14 - 15 лет, средней - 12 - 13 лет, младшей - 10 - 11 лет. Игры продлятся до 31 января. Победители представят Кировскую область на дивизиональных этапах.

Напомним, что всероссийские соревнования юных хоккеистов проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни». На уровне Приволжского федерального округа «Золотая шайба» проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Пресс-служба главного федерального инспектора по Кировской области.