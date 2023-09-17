«Юнармия» на «Зарнице». Кировскую область представил отряд из Белой Холуницы

11 сентября на аэродроме воинской части 45097 под Оренбургом состоялось торжественное открытие 10-го окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2023».

На итоговые соревнования, которые проходят с 11 по 15 сентября, прибыло 180 юнармейцев из всех регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Яркой особенностью юбилейного финала «Зарницы Поволжья» стало участие в нём команд из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кировскую область представляет победитель областного этапа - команда юнармейского отряда «Наследники славных традиций» из Белой Холуницы (руководитель - Алексей Николаевич Ситников).

Кировские юнармейцы приняли участие в учебно-тренировочных сборах, отрабатывая навыки общефизической, строевой и военно-прикладной подготовки.

Церемония открытия игры началась с торжественного вноса Государственного флага Российской Федерации, флагов Оренбургской области, «Зарницы Поволжья» и юнармейского движения.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

«В текущем году в мероприя­тиях «Зарницы Поволжья» участвовало более 350 тысяч ребят из всех регионов округа, и вы, пройдя отборочные этапы, уже стали победителями. Рад приветствовать команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, вы найдёте здесь много новых друзей, готовых прийти на помощь и подставить плечо в трудную минуту.

Программа «Зарницы» позволяет успешно решать задачи по физической, огневой и начальной военной подготовке, учит действовать в экстремальных ситуациях и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Эти навыки, несомненно, пригодятся тем, кто решит связать свою жизнь с военной профессией, как некоторые ваши старшие товарищи. Для них опыт участия в «Зарнице» стал частью практической подготовки, помогающей сего­дня в зоне специальной военной операции на Украине успешно решать поставленные задачи и побеждать. Уверен, пройдя школу «Зарницы», вы станете достойными гражданами нашей большой страны», - говорится в приветствии полномочного представителя.

Завершилась церемония открытия торжественным маршем команд - участниц «Зарницы Поволжья-2023».

Затем на базе 106-го учебного центра Минобороны России участники игры ознакомились с образцами военной техники, стоящей на вооружении Российской армии, и прошли первые конкурсные испытания - преодоление полосы препятствий и силовую гимнастику.

Также в этот день для ребят была организована экскурсия по Оренбургу. Юнармейцы побывали в выставочном комплексе под открытым небом «Салют, Победа!», где возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Также ребята посетили драматический театр имени М. Горького.

Программа военно-спортивной игры включает 15 видов соревнований, в числе которых - бег, силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, сборка-разборка макета автомата Калашникова, тактическая игра на местности и другие.

Помимо соревновательной части для ребят организовали профильные выставки, патриотические квесты, профориентационные встречи, культурные мероприятия, познавательные экскурсии по памятным местам Оренбурга.

Источник: пресс-служба аппарата главного федерального инспектора по Кировской области.