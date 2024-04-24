Укорот на самокат. Есть ли способы обезопасить пешеходов и водителей от явной угрозы столкновения с СИМ?

Фото kirov.online.

Наступило тепло, подсохли тротуары, и любители покататься по городу на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) радостно открыли сезон. А обычные пешеходы с волнением и опаской ожидают появления на тротуарах, в парках и скверах огромного количества мчащихся электрогаджетов. Граждане просто перестали чувствовать себя в безопасности в местах, где они по определению могут свободно ходить пешком.

Но и водители с опасением поглядывают на самокатчиков. В новостных лентах уже написали о первой аварии с электросамокатами. 17 апреля в 18-10 на улице Дзержинского, 77, в г. Кирове произошло ДТП, сообщили в областном УГИБДД. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Kia и электросамокат. В результате аварии 19-летняя девушка, управлявшая самокатом, получила травмы. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Есть ли способы обезопасить пешеходов и водителей от прямой и явной угрозы столкновения с СИМ?

Прокат под контролем

В Москве компании, предоставляющие в краткосрочную аренду электросамокаты (операторы кикшеринга), договорились о том, что в будущем они будут обмениваться информацией о злостных нарушителях правил. Таким нарушителям будет грозить не только штраф, но и запрет на пользование услугой.

Механизм и возможности передачи данных будут еще долго обсуждаться. Проблема заключается в соблюдении правил поведения водителями средств индивидуальной мобильности. Недаром в Правила дорожного движения были внесены поправки, в соответствии с которыми установлены требования к их перемещениям. Например, обязательное спешивание перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу.

Однако, когда компании выявляют некоего злостного нарушителя - пользователя их электросамоката, максимальное наказание ему - запрет на предоставление услуги. Система просто не позволит ему воспользоваться самокатом. Но в следующий раз нарушитель может арендовать самокат у другой компании. Вот почему обмен информацией о таких штрафниках просто необходим.

Вдвоём нельзя!

Сейчас одной из крупных российских компаний кикшеринга тестируется технология, позволяющая определить, что на устройстве передвигаются вдвоем, а это строго запрещено Правилами дорожного движения. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных.

Пока система дообучается, собирая данные в условиях разного дорожного покрытия, климата и прочих городских особенностей каждого региона, чтобы избежать ошибок. Ведь на самокате может ехать как мужчина весом 100 кг, так и два подростка по 40 кг. Следовательно, определять нарушение по весу вообще не стоит. Именно поэтому более 50 датчиков анализируют ситуацию.

Во время опытной эксплуатации системы водители СИМ будут получать от службы поддержки уведомление о том, что двоим ездить на таком транспорте нельзя. Но если водитель самоката проигнорирует сообщение, то уже получит штраф - не от ГИБДД, а от оператора кикшеринга. По договору оферты это 800 рублей. За повторное совершение нарушения - запрет на пользование сервисом.

После дообучения системы заработает и такая функция, как замедление движения электросамоката вплоть до полной остановки.

Если на пешехода наехал самокат

О проблемах, связанных с нарушением Правил дорожного движения владельцами и пользователями скутеров, рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

- В Правилах дорожного движения электросамокаты, гироскутеры и моноколёса теперь объединены под единым названием - средства индивидуальной мобильности, - говорит юрист. - В связи с этим с 1 марта 2023 года пользователи личных СИМ и электросамокатов сервисов аренды должны соблюдать установленные правила. Новый статус не распространяется на самокаты без двигателя, скейтборды и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Но раз электросамокат теперь официально считается транспортным средством, то на водителя распространяется требование быть трезвым при его управлении, поясняет Хаминский. За нарушение могут оштрафовать по частям 2 и 3 статьи 12.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях - штраф от 800 до 1500 рублей. Кроме того, на лиц, управляющих СИМ, теперь распространяются требования не покидать место ДТП до приезда сотрудников ГИБДД. Таким образом, столкновение электросамоката и автомобиля, мотоцикла, скутера или другого средства индивидуальной мобильности будет считаться дорожно-транспортным происшествием и потребует примерно тех же действий, что и другие аварии. Те же требования относятся и к наезду на пешеходов. Но если водители автомобилей и мотоциклов за редким исключением не покидают место происшествия, то с пользователями СИМ совсем другая история. ДТП на дороге почти всегда будет зафиксировано на уличную камеру или на видеорегистратор других участников дорожного движения. Столкновения скутеров с пешеходами происходят в основном на тротуарах, где нет средств видеофиксации, и поэтому у пользователей СИМ имеется соблазн быстрее скрыться.

Пешеход на тротуаре имеет преимущество перед самокатчиком. И не надо ему сигналить: он не обязан уступать дорогу тому, кто едет на самокате.

Что же делать, если на вас наехал электросамокат? При попадании в ДТП пешеходу необходимо совершить следующие действия, рекомендует юрист:

- вызвать ГИБДД;

- по возможности сфотографировать место столкновения, самокат и того, кто управлял самокатом;

- записать контакты свидетелей;

- после прибытия сотрудников ГИБДД и составления протокола внимательно его прочесть и подписать;

- также следует получить медицинское заключение о травмах, полученных в результате столкновения.

Если ДТП произошло с участием водителя автомобиля, лучшим доказательством вины пользователя самоката будет запись видеорегистратора.

Юрист уверен, что для дальнейшей профилактики ДТП с участием СИМ целесообразно ввести требования об установке на самокаты специальных регистрационных знаков, позволяющих идентифицировать их владельцев, и ограничить скорость передвижения в пешеходных зонах до пяти киллометров в час.

С улиц Перми исчезли самокаты

К проблеме соседства на тротуарах самокатов и пешеходов можно подойти и радикально, как это сделали в соседней Перми. К радости местных жителей, занимающиеся прокатом электросамокатов компании приостановили свою деятельность в городе. Сейчас на местных улицах никто не лавирует на скорости и не пугает пешеходов.

Нет, пермские власти не ставили поездки на самокатах вне закона и не оказывали давление на кикшеринговые компании. Они просто запретили парковать электросамокаты в центральных районах города. Доходы компаний-прокатчиков резко упали, им стал невыгоден этот бизнес, так как основной трафик приходился именно на главные улицы.

Кроме того, власти ввели сборы с владельцев электросамокатов, брошенных в городе. Их не штрафуют за это, а взимают деньги за эвакуацию и хранение СИМ на стоянках. За перевозку одного электросамоката надо уплатить полторы тысячи рублей, а день на стоянке обойдется в сто рублей.

Принятые меры дали молниеносный эффект. Так, за первые три дня действия новых правил с пермских улиц было вывезено более 500 самокатов. Нетрудно подсчитать сумму, которую чиновники предъявят к оплате компаниям. В итоге они позакрывались. Если открыть соответствующие приложения, то сейчас на карте Перми невозможно найти ни одной парковки электросамокатов.

Жители города очень довольны происходящим: пешеходы впервые за последние годы не озираются по сторонам и не опасаются того, что откуда-нибудь выскочит лихой гонщик. Такая реакция горожан вовсе не удивительна, ведь, по данным полиции, только в прошлом году в Перми от самокатчиков пострадали более восьмидесяти человек.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.