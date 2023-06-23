Ударники капиталистического труда. Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

23 июня 2023 45 0
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Фото: vremyan.ru

 

К региональным почетным званиям «Заслуженный лесовод» и «Заслуженный работник пожарной охраны», а также еще к 16 заслуженным работникам других отраслей, депутат ОЗС Константин Русских предлагает добавить звание «Заслуженный предприниматель Кировской области». Соответствующий законопроект получил одобрение губернатора и будет рассматриваться Заксобранием.

 

Депутат предлагает присваивать это звание гражданам, не менее 10 лет занимающимся малым и средним бизнесом в качестве руководителя и (или) учредителя организации, зарегистрированной в Кировской области, создавших рабочие места и добившихся высоких результатов. Заслуженных предпринимателей предложено награждать значком.

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Нужно ли бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель Кировской области»?

 

- Да, им будет приятно, что их достижения отмечены по достоинству

 

- Предпринимателям нужна господдержка, а не значок на лацкан

 

- Все эти почетные звания давно не имеют никакого значения

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса

 

 

В Год педагога и наставника впервые в Кировской области была учреждена частная премия для педагогов. Группа «Сельмаш» 27 июня наградит лауреатов премии «Элита образования Кировской области» - каждый из них получит по миллиону рублей.

 

Министерство образования Кировской области официально отказало в поддержке новой премии, аргументируя тем, что «учителям в регионе и без того предоставлено достаточно мер поддержки». Более того, чиновники оказывали давление на педагогические коллективы, выдвинувшие кандидатов на награждение. Самих кандидатов принуждали отозвать заявки на участие в конкурсе.

 

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

 

Нужны ли частные премии для лучших по профессии?

 

- Нет, государство лучше знает, кого награждать – 12 голосов (6,5%)

 

- Да, победителей этих премий определяют более честно – 53 голоса (28,5%)

 

- Частные премии дополняют государственные поощрения – 121 голос (65,1%)

 

Статью «Миллион для учителя» читайте в субботнем номере «Вятского края»

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Нужно ли бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель Кировской области»?

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