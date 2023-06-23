Ударники капиталистического труда. Ваше мнение!

Фото: vremyan.ru

К региональным почетным званиям «Заслуженный лесовод» и «Заслуженный работник пожарной охраны», а также еще к 16 заслуженным работникам других отраслей, депутат ОЗС Константин Русских предлагает добавить звание «Заслуженный предприниматель Кировской области». Соответствующий законопроект получил одобрение губернатора и будет рассматриваться Заксобранием.

Депутат предлагает присваивать это звание гражданам, не менее 10 лет занимающимся малым и средним бизнесом в качестве руководителя и (или) учредителя организации, зарегистрированной в Кировской области, создавших рабочие места и добившихся высоких результатов. Заслуженных предпринимателей предложено награждать значком.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель Кировской области»?

- Да, им будет приятно, что их достижения отмечены по достоинству

- Предпринимателям нужна господдержка, а не значок на лацкан

- Все эти почетные звания давно не имеют никакого значения

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса

В Год педагога и наставника впервые в Кировской области была учреждена частная премия для педагогов. Группа «Сельмаш» 27 июня наградит лауреатов премии «Элита образования Кировской области» - каждый из них получит по миллиону рублей.

Министерство образования Кировской области официально отказало в поддержке новой премии, аргументируя тем, что «учителям в регионе и без того предоставлено достаточно мер поддержки». Более того, чиновники оказывали давление на педагогические коллективы, выдвинувшие кандидатов на награждение. Самих кандидатов принуждали отозвать заявки на участие в конкурсе.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Нужны ли частные премии для лучших по профессии?

- Нет, государство лучше знает, кого награждать – 12 голосов (6,5%)

- Да, победителей этих премий определяют более честно – 53 голоса (28,5%)

- Частные премии дополняют государственные поощрения – 121 голос (65,1%)

Статью «Миллион для учителя» читайте в субботнем номере «Вятского края»