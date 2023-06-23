Ударники капиталистического труда. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: vremyan.ru
К региональным почетным званиям «Заслуженный лесовод» и «Заслуженный работник пожарной охраны», а также еще к 16 заслуженным работникам других отраслей, депутат ОЗС Константин Русских предлагает добавить звание «Заслуженный предприниматель Кировской области». Соответствующий законопроект получил одобрение губернатора и будет рассматриваться Заксобранием.
Депутат предлагает присваивать это звание гражданам, не менее 10 лет занимающимся малым и средним бизнесом в качестве руководителя и (или) учредителя организации, зарегистрированной в Кировской области, создавших рабочие места и добившихся высоких результатов. Заслуженных предпринимателей предложено награждать значком.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужно ли бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель Кировской области»?
- Да, им будет приятно, что их достижения отмечены по достоинству
- Предпринимателям нужна господдержка, а не значок на лацкан
- Все эти почетные звания давно не имеют никакого значения
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса
В Год педагога и наставника впервые в Кировской области была учреждена частная премия для педагогов. Группа «Сельмаш» 27 июня наградит лауреатов премии «Элита образования Кировской области» - каждый из них получит по миллиону рублей.
Министерство образования Кировской области официально отказало в поддержке новой премии, аргументируя тем, что «учителям в регионе и без того предоставлено достаточно мер поддержки». Более того, чиновники оказывали давление на педагогические коллективы, выдвинувшие кандидатов на награждение. Самих кандидатов принуждали отозвать заявки на участие в конкурсе.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос
Нужны ли частные премии для лучших по профессии?
- Нет, государство лучше знает, кого награждать – 12 голосов (6,5%)
- Да, победителей этих премий определяют более честно – 53 голоса (28,5%)
- Частные премии дополняют государственные поощрения – 121 голос (65,1%)
Статью «Миллион для учителя» читайте в субботнем номере «Вятского края»
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