Учитель в патруле. Кировским педагогам приказано исполнять новую затею губернатора

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Губернатору Соколову доложили, что в муниципальных образованиях будет оборудовано 61 место отдыха у водоемов: 23 пляжа и 38 мест отдыха людей без права купания. Уже открыты 14 пляжей в Афанасьевском, Верхнекамском и Пижанском муниципальных округах, Белохолуницком, Вятскополянском, Омутнинском, Советском, Яранском и Кильмезском районах, а также в городах Вятские Поляны, Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. Еще семь пляжей готовятся к открытию.

В случае если купание в водоеме опасно, органы местного самоуправления оборудуют места отдыха у воды, где также имеются спасательные посты. Организовано 31 такое место, планируется открыть еще семь.

Как объяснили в облправительстве, запрет на купание устанавливается по веским основаниям: или вода в водоёме не соответствует гигиеническим нормативам, или его дно имеет крутые перепады, глубокие ямы, коряги, стёкла и другие опасные объекты, которые уже представляют угрозу для жизни отдыхающих. Чиновники в очередной раз убедительно попросили граждан купаться только в отведённых для этого местах, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра у водных объектов, разъяснять детям правила поведения на воде.

Родителей попросили разъяснять и предотвращать, а педагогов - обязали. Вынужденно безотказным учителям-бюджетникам в их законный летний отпуск приказали создать при школах «родительские патрули».

«Они контролируют и предотвращают купание детей в необорудованных для этого местах. Как правило, патрули состоят из двух родителей каждого класса и классного руководителя. Ежедневно они обходят места возможного купания детей на реках и водоёмах. «Родительский патруль» выявляет детей, находящихся в местах купания без присмот­ра взрослых или в необорудованных местах, и проводит с ними профилактические беседы, направляет детей для купания на специально оборудованные пляжи. В случае повторного нарушения или негативной реакции «родительский патруль» может поговорить о поведении таких детей с их родителями», - разъясняет функции патрулей пресс-центр правительства Кировской области.

В Кирово-Чепецке учителя и родители детей из разных школ дежурят по городскому графику. Они вместе с представителями службы спасателей выезжали на предполагаемые места отдыха у реки Вятки в Девятьярово, в Боёво, на городской пляж. С подростками, которые находились без взрослых на берегу реки в Боёво, проведена беседа.

Советники директора по воспитанию Вятского многопрофильного лицея в Вятских Полянах также организовали рейд к водоёмам. Многие родители даже не подозревали о том, что их дети находятся на пляже. С родителями была проведена беседа об ответственности за здоровье и безопасность их детей. В свою очередь, ребятам продемонстрированы буклеты с правилами поведения возле водоёмов и на воде.

И такие добровольно-принудительные патрули должны следить за детьми до конца лета. Отвечать же за организацию патрулирования будут педагоги. Не муниципальная власть, не полиция и МЧС, а учителя. Так приказал губернатор.

Директор Вахрушевской средней школы Игорь Олин 6 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал мнение о такой внеурочной деятельности:

«В какой патруль ещё не записали учителя? Как легко и изящно чиновники от образования подкидывают школе и учителям работу. Есть проблема? Тут же угодливые начальники департаментов и министерств образования предлагают традиционные способы решения - по принципу «чего изволите», распоряжаясь педагогами словно собственными крепостными.

Притчей во языцех стали требования к образовательным организациям проводить рейды по семьям школьников в целях проверки пожарной безопасности в домах и квартирах с печным отоплением. Пожары, конечно, беда, но с какой стати учителя должны заниматься проверками дымоходов? Только потому, что дети школьного возраста ходят к ним на уроки? Чем тогда хуже такая логика: родители этих детей являются налогоплательщиками, так пускай в рейды с осмотром печей ходят сотрудники налоговой инспекции? Являются избирателями - пусть депутаты ходят, клиентами Сбербанка - акционеры компании, лечатся в платных клиниках - врачи, рано или поздно умрут - сотрудники ритуальных контор.

Оптимизировали Госавтоинспекцию. Теперь за порядком на дорогах следят видеокамеры, штрафы регулярно пополняют государственную казну. А то, что по дорогам ходят дети, которым нужно человеческое участие, не преду­смотрели. Выход? С точки зрения чиновника - родительский патруль. Дёшево и сердито. И в школы летит распоряжение, чтобы учителя создавали из родителей дорожные патрули, контролировали их работу на перекрёстках около школы, фотографировали и отсылали фото чиновникам для отчётов вышестоящим чиновникам.

Нынче новое «ноу-хау». Вытекло оно из горькой ситуации, когда в водоёмах детей гибнет больше, чем при пожарах. Как иначе, если количество разрешённых для купания мест все последние годы стремилось к нулю, а забота государства об отдыхе в жаркое лето сводилась к табличкам: «Купание запрещено»? Да и там, где кое-как водоёмы остались оборудованы, давно уж нет спасательных служб. Но российский чиновник от образования снова спешит на помощь - нынешней весной он стал ратовать за учительско-родительские водные патрули. Мол, ходите между делом на берега озёр, прудов и рек, проводите разъяснительную работу. Чиновник ведь думает, что в летние каникулы педагогам делать нечего.

В советское время улицы нашего посёлка патрулировали на автомобилях четыре экипажа милиции. Отдел внутренних дел занимал двухэтажное здание. С наступлением «девяностых» прошло заметное сокращение людей и техники, связанных с охраной общественного порядка. Однако в школе оставался прикреплённый инспектор по делам несовершеннолетних. Потом его ставку убрали. А несколько лет назад закрыли уже весь отдел полиции, к тому же из пяти участковых инспекторов остались двое. При этом количество жителей не сократилось. В этой ситуа­ции чиновники вспомнили о добровольных народных дружинах и начали активно наседать на бюджетные организации, чтобы направляли в них кадры. Мол, пока государство занято некими сверхзадачами, охраняйте-ка, граждане, вы себя сами. Бесплатно.

Смею вас заверить, что вышеописанными патрулями дело не ограничится. Уже выдвигались инициативы по привлечению педагогов к рейдам по ночным барам и кафе, где могут находиться старшеклассники. Это своего рода алкогольные патрули. Думаю, со временем чиновники пошлют учителей в агитационные патрули на выборы, патрули по заброшенным зданиям, по облюбованным для селфи высотным крышам, по наркопритонам, наконец, следить за «зацеперами» на трамваях. Интересно, на каком этапе случится обратное и учителя пошлют авторов этих инициатив куда подальше?»

А. БРОДИН.