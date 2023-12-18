Учитель - мой первый наставник. В 2023 в школы Кировской области пришли 306 молодых специалистов

По данным правительства Кировской области, у абитуриентов повышается интерес к педагогическим специальностям. В этом году на 35 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось количество заявлений на поступление в педколледжи, конкурс на педагогические специальности в ВятГУ был более трех человек на место. В ответ на такой порыв в университете увеличено количество бюджетных мест по педагогическим направлениям.

Многие студенты начинают работать еще во время обучения. Сегодня таких студентов-очников - 317. Это на 22 процента больше, чем годом ранее.

Педагогическая династия

Учитель - одна из самых сложных, но в то же время интересных профессий. Нерердки случаи, когда педагогика становится семейным делом. Из поколения в поколение люди обучаются сами и обучают других. Мне посчастливилось пообщаться с девушкой, которая всегда знала, что будет учителем, ведь и ее мама, и обе бабушки непосредственно внесли свой вклад в образование детей.

Любовь Киорпек - студентка второго курса Вятского государственного университета. Обучается девушка в педагогическом институте по профилю подготовки «Русский язык и литература». Кроме того, Любовь заочно учится в Национальном социально-педагогическом колледже на учителя изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

Всю школьную жизнь Люба интересовалась русским языком и литературой, поэтому ей не составило труда определиться с будущей специальностью. Семья поддержала ее в выборе профессии. «Меня не отговаривали от поступления в педагогический, но предупреждали и настаивали на том, чтобы я ответственно отнеслась к этому выбору. Мама говорила, что я должна понимать, для чего это делаю», - рассказывает Любовь Киорпек.

Сложный выбор

В жизни Любы есть человек, которого она считает своим самым важным и главным учителем. И этим человеком для неё является мама. «Мою маму зовут Ирина Васильевна. Кстати, я её дома даже иногда так называю! Мама работает преподавателем в Индустриальном институте Ухтинского государственного технического университета. Она воспитывает будущих работников правоохранительных органов, делится своим 20-летним опытом работы в полиции», - смущённо улыбаясь, говорит студентка.

Каждый абитуриент при поступлении больше всего боится того, что его ожидания останутся неоправданными, а амбиции - нереализованными. У нашей героини тоже появлялись такие мысли. В какой-то момент девушке просто страшно было проснуться утром и понять, что это вовсе не то, чего она хочет. «Я боялась выгореть на стадии обучения», - вспоминает Люба.

Хоть некий страх и присутствует в её душе, но всё же сейчас девушка довольна своим выбором и готова идти дальше. Кажется, что у многих студентов есть мысли о неверном выборе профессии. Словно ты оказался не в своей тарелке. Но это проходит.

Обратная связь

С первого курса студенты-педагоги проходят ознакомительную практику в школах. Любовь рассказала об одном случае, который доказывает, что получение обратной связи от ученика является лучшей похвалой для учителя. «Был мальчик-тихоня, который на переменах сидел за партой и что-то писал в тетради либо же играл в телефоне. Когда мы первый раз вышли вести урок, а это был классный час «Разговоры о важном», он молчал и внимательно слушал нас, практикантов, а потом одним из первых задал вопрос. Он дал нам отклик», - делится воспоминаниями Любовь.

Второкурсница уверена: педагог чувствует себя нужным именно тогда, когда ученик идет с ним на контакт, просит совета и в принципе показывает, что ему комфорт­но находиться на уроке.

Несомненно, учитель может сделать школьный путь ученика интереснее и познавательнее, но успех ребенка в первую очередь зависит от его внутренней мотивации и от участия родителей в жизни школьника. «От учителя многое зависит, но успех в учебной деятельности - это совместная работа родителя и педагога», - говорит студентка.

Безусловно, Любовь Сергеевна планирует связать свою дальнейшую жизнь с педагогикой. Девушка рассказывает, что хотела бы преподавать в вузе, где студенты осознанно сделали выбор специальности. В школе, к сожалению, учёба больше относится к обязанностям, нежели к любимому делу. Будущий специалист убеждена, что бывают дети, которым легко учиться, а есть те, кому приходится прикладывать больше усилий для учёбы. «Я просто хотела бы работать по специальности, а со студентами это делать проще. Но я лёгких путей не ищу. В школе бы я тоже поработала с удовольствием».

Прежде воспитать себя

На совершение педагогических подвигов Любу вдохновляет фраза Николая Васильевича Гоголя: «Чтобы воспитать другого, мы должны воспитать прежде всего себя». Студентка знает, что педагог в первую очередь вкладывает в головы детей то, что переработано им лично. Учитель - это тот, кто делится своим опытом и своими знаниями. «Если ты не воспитаешь себя, то ты не сможешь обучить и кого-то другого», - уверена Любовь Киорпек.

Отметим, следующий, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Особое внимание будет уделено поддержке и развитию семейных ценностей, укреплению института и повышению общественного значения семьи. 2024 год станет важным шагом в направлении создания более здорового и благополучного общества, в котором дети смогут расти и развиваться в любящей крепкой семье, а родители будут максимально окружены вниманием и заботой государства. Как сказал Президент России Владимир Путин, «у нас целая программа большая выстроена - такая, какой в истории нашей страны никогда и не было».

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из архива Любови Киорпек.