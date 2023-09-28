Ученик Васнецова. В ВХМ выставили работы московского художника Андрея Дубова

В Вятском художественном музее открылась выставка заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Дубова (г. Москва). Она называется «Мир простых вещей». Это первая персональная выставка автора в Кирове.

В большом зале музея выставлено около 150 пейзажей, натюрмортов и портретов кисти Дубова. Как рассказал коллега художника по цеху - академик академии художеств, народный художник РФ Евгений Ромашко, Андрей Игоревич - очень плодовитый автор.

- Он - человек, мотивированный на искусство, - отметил Ромашко. - Есть художники, обладающие талантом, выдающиеся, а есть те, что горят искусством. Они зажжены им, как спичками. Как говорил один из великих мастеров, «я ложусь спать с мыслью, чтобы быстрей проснуться, чтобы начать писать». Именно к таким относится Андрей.

Коллега Дубова также рассказал, что на выставке представлена едва ли половина тех полотен, что написал художник и которые хранятся в его мастерской. Так что творческой энергии мастера можно только позавидовать.

В экспозиции очень много натюрмортов. И хотя этот жанр считается «ученическим», но Дубов отдает ему большую дань. Такой повышенный интерес художника к перенесению на холст предметов быта, фруктов и тому подобного связан с постоянным совершенствованием стиля, разработкой своего уникального почерка. Поэтому не случайно большинство натюрмортов выдержаны в темных тонах. Ярких, сочных красок, как в картинах Снайдерса или Хруцкого, в них нет.

Дубову удалось сформировать собственную палитру натюрморта, которая имеет ограниченный набор цветов, но значительные вариации каждого из них. Такое преднамеренное обеднение колорита вообще характерно для представителей «сурового стиля», к которому относится и Андрей Дубов.

«Суровый стиль» появился в СССР в 60-е годы прошлого века как противовес сталинскому реализму. Его ключевыми представителями были Таир Салахов, Виктор Попков, Гелий Коржев, Николай Андронов, братья Александр и Петр Смолины. Художники этого направления в основном использовали приглушенные цвета темной палит­ры. Лица горняков, нефтяников, шахтеров и представителей других опасных профессий на картинах всегда изображали бледными или пепельно-серыми, что олицетворяло их нелегкую судьбу.

Художники «сурового стиля» не отказывались от реализма как направления в искусстве. Но понимали его своеобразно - приземленно, а где-то и намеренно упрощенно. Есть это и в произведениях Дубова, и особенно явственно это проступает в портретах и изображениях людей. Они выглядят плоскими, почти без объема. Кое-где доведены до примитивизма.

А вот пейзажи Дубова можно назвать отходом от «сурового стиля». Хотя далеко не все. В работах, написанных после 2000 года, цветовая гамма при передаче природы становится шире, изображения выглядят ярче и атмосферней. Особенно заметно это в пейзажах, написанных по следам зарубежных турне художника: причалы Стокгольма и улицы Лондона полны света и солнечного колорита. Да и мос­ковский Арбат кажется уже не таким мрачным. Но всё же «суровый стиль» сказывается и в поздних пейзажных работах Дубова.

Следует заметить, что художник не просто придерживается определенной доктрины, одного художественного направления. Он идет дальше, развивает стилистику. И развитие это идет не в направлении реализма, а в сторону от него - к примитивизации объекта (о чем выше уже упоминалось). Является ли это данью моде, трудно сказать. Но такой подход усложняет восприятие полотен Дубова обычным зрителем. А последний всегда прост в своих предпочтениях, он хочет видеть то, что ему понятно, что доступно его восприятию без дополнительных пояснений.

А потому закономерно возникает вопрос - станет ли эта выставка интересной для кировчан? Не для узкого круга постоянных посетителей подобных мероприятий, не для знатоков современной живописи, а для обычных горожан? Есть ли у них причины прийти в художественный музей?

Как минимум одна причина точно есть. Несмотря на то что Андрей Дубов - художник столичный, он тесно связан с вятским краем. Во-первых, потому, что он является учеником и последователем художника Андрея Васнецова, внука знаменитого Виктора Васнецова (имя которого в том числе носит наш художественный музей).

Во-вторых, Дубов в 2021 году был художественным руководителем юбилейного Васнецовского пленэра. И даже получил за него специальный приз.

Поэтому сегодня художник признается, что связь с нашей областью побудила в нем желание провести здесь свою персональную выставку. И он очень благодарен всем ее организаторам за предоставленную ему возможность показать свои работы вятскому зрителю.

Что ж, кировчане любят свой город и ценят тех людей, которые относятся к нему так же. Может, это и привлечет к выставке «Мир простых вещей» дополнительный интерес. А идти на нее или нет, зритель сам решит. Тем более что для этого у него есть время - увидеть работы художника можно до 17 ноября.

Сергей СМОЛИН.

Об авторе

Дубов Андрей Игоревич (род. в 1959 г.) - заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор. Окончил Московскую среднюю художественную школу при Суриковском институте, Московский полиграфический институт.

С 2011 года - профессор в Московском государственном университете печати. В настоящее время работает в Московском политехническом университете (институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского на кафедре «Рисунок и живопись»).