У завода есть душа. Руководитель отдела кадров машзавода 1 Мая Марина Художидкова рассказала о преимуществах работы на предприятии

- Марина Сергеевна, не секрет, что в промышленности существует нехватка рабочих кадров. Как борются с кадровым голодом на заводе 1 Мая? Чем привлекаете людей на своё предприятие, каковы преимущества машзавода по сравнению с другими?

- Есть несколько направлений, по которым ведётся работа в части привлечения рабочих. Одно из преимуществ, которое готов предложить наш завод, - предоставление жилья. Такой мерой поддержки уже воспользовались несколько семей из районов Кировской области. Одна супружеская пара этой зимой приехала в Киров из Зуевки, оба устроились на завод по специальностям «токарь» и «контролёр». Вскоре и их знакомые переехали в Киров, тоже трудоустроились на завод 1 Мая и проживают в служебном жилье.

Мы предоставляем разное жильё. Для семей с детьми - это квартиры, также есть комнаты в общежитии. Ими пользуются сотрудники, которые, например, переезжают от родителей или не имеют в Кирове своего жилья. Дома, в которых живут наши специалисты, находятся в центре города, от работы - в шаговой доступности.

Ещё один плюс - это компенсация питания в заводской столовой. Мы компенсируем 50 процентов стоимости, но не более двух тысяч рублей.

Заботимся об условиях труда. С ноября по заводу курсирует автобус, который доставляет сотрудников к месту работы и обратно. Территория «Первомайки» достаточно протяжённая, эта зима выдалась морозной, поэтому решение о пуске автобуса было уместным.

В этом году мы изменили порядок оплаты ученикам. Молодым людям или тем, кто захотел поменять профессию и приходит на наш завод в качестве ученика, мы платим полтора оклада, плюс сдельная оплата. Создаём некую «подушку безопасности», чтобы человеку было с чего начать, чтобы была мотивация на постоянную работу.

- Как долго длится обучение и каковы гарантии, что человека после обучения трудоустроят на завод 1 Мая?

- Длительность обучения напрямую зависит от профессии. Например, токарь-универсал, который выполняет несколько операций, - это до пяти месяцев. Их учат точить тысячи деталей, от маленьких до самых больших. Если наши токаря куда-нибудь перейдут работать, то на рынке труда они будут весьма востребованы благодаря именно качественному обучению и умению работать с разного рода изделиями.

Завод сотрудничает с Вятским электромашиностроительным техникумом. У них на территории машзавода есть мастерская со своими станками. Мы уже взяли одного студента учеником токаря на завод. Он работает около месяца, подаёт хорошие надежды, и как только он научится, будет переведён в цех. Ещё восемь студентов техникума обучили профессии «наладчик». Тесно работаем по вопросу прохождения практики. Когда ребята со второго-третьего курсов проходят практику, мы фиксируем тех, кто проявляет интерес к работе.

Сейчас на заводе есть потребность в технологах. Обучили по этому направлению студентов четвёртого курса. Ребята проходят практику, уже являясь сотрудниками завода. У нас есть возможность оплатить практику, если студент заинтересован, проявляет себя. Это, конечно, и служит гарантией поступления к нам на работу.

- Идут ли студенты высших учебных заведений работать на завод?

- Да, конечно, и мы развиваем работу в этом направлении. Начали взаимодействовать с Вятским государственным агротехнологическим университетом. К нам на практику как конструктор уже идёт студент первого курса. Ещё 12 студентов ГАТУ приходили к нам, знакомились с предприятием. Это ребята, которые заинтересовались заводом 1 Мая, и мы уже рассматриваем их как наших будущих сотрудников.

Студентов третьего курса из ВятГУ приняли на четырёхчасовой рабочий день. Они помогают основным рабочим в производственных процессах, получают первые навыки, применяют свои знания на деле.

Я считаю, что сотрудничество с учебными учреждениями, привлечение к работе студентов младших курсов - правильный подход в кадровом деле.

Не отказываемся и от традиционных мероприятий: это ярмарки вакансий, сотрудничество с центром занятости. Ярмарка вакансий интересна тем, что в ней участвуют представители учебных заведений, приходят студенты, горожане. В этом году от ярмарки, которая пройдёт в Кирове 12 апреля, надеемся получить пользу и начать сотрудничество с другими техникумами, в том числе районными.

Работаем над развитием учебного центра, который находится на территории завода. Есть лицензия на преподавание, а сейчас идёт процесс регистрации, это позволит выдавать ученикам документы о прохождении обучения. Планируем обучать и своих сотрудников, и сторонних людей, желающих получить профессию.

- Работа на заводе непростая. Какой психологический климат царит в коллективе машзавода 1 Мая?

- Я всегда получаю обратную связь от ребят, которые недавно поступили на завод. Прихожу в цеха, иногда они сами приходят в кадровую службу. При личном участии удаётся быстрее и качественнее решать какие-то вопросы, например связанные с графиком работы или с разъяснениями по различным темам.

А ещё привлекаем хорошим отношением. Приходят люди с других заводов и признаются, что нравится атмосфера в цехе. Руководитель, когда принимает новичка, пытается научить его, заинтересовать работой, чтобы труд приносил не только доход, но и удовольствие. Доброжелательное отношение к сотрудникам есть не везде. Достигается это в том числе и благодаря спортивным мероприятиям: волейбол, футбол. Новички присоединяются к действующим командам. Это тоже объединяет. Понимаете, у завода, у заводчан есть свой дух. Я бы даже сказала, что у завода есть душа.

Мы открыты не только для новых работников, но и для студентов, школьников. На постоянной основе проводим экскурсии по музею, на которых рассказываем об истории завода, а ему в этом году 125 лет. Предприятие не забывает о ветеранах - это поздравление с праздниками, приглашение на общегородские мероприятия и многое другое.

Елена САРМАНОВА.