У «Родины» ещё игра. А в чемпионате страны уже каникулы

Победа «Родины» в домашнем матче с красноярским «Енисеем» вряд ли могла вселить в кировских болельщиков даже маленькую надежду на то, что их любимцы после этого попробуют на равных сыграть с «Кузбассом», не потерявшим ни одного очка в нынешнем чемпионате страны. Так и вышло. Кемеровский клуб покинул поле стадиона «Родина» победителем ­ 9:3. У кировчан голы забили Рамиль Ибрагимов (2) и Дмитрий Кураев.

После этого тура 11 команд суперлиги ушли на каникулы (можно предположить, что несостоявшийся в субботу из­за плохого качества льда на стадионе в Димитровграде матч между «Волгой» и «СКА­Нефтяником» повлечёт за собой техническое поражение ульяновской команды). Тем не менее в календаре первого круга значились ещё два несыг­ранных «Родиной» матча ­ со «СКА­Уральским трубником» и той самой «Волгой». В своё время они были перенесены на последнюю неделю декабря. Победы в них могли вывести «Родину» аж на девятое место в турнирной таблице. Увы.

Матч в Первоуральске во вторник ­ полное разочарование для болельщиков с берегов Вятки. Наша команда его безоговорочно проиграла ­ 0:5. Даже Рамиль Ибрагимов, в последних встречах не однажды отметившийся точными ударами, исполняя при счёте 1:0 пенальти, не смог перехитрить вратаря уральской команды. И сильный снегопад во время игры никак не оправдывает и не объясняет неуспех кировских хоккеистов.

29 декабря, «Родина» на своём льду должна встретиться с «Волгой». Второй круг регулярного чемпионата страны стартует 8 января, для кировской команды ­ 11 января домашним матчем со «СКА­Уральским трубником». Но самая первая в новом году игра команд из класса сильнейших в стране пройдёт в Архангельске 5 января ­ в матче за Суперкубок России здесь сразятся «СКА­Нефтяник» и «Кузбасс».

Е. Махов.

Лучшие бомбардиры турнира:

1. Алмаз Миргазов («Динамо») ­ 41 мяч.

2. Евгений Дергаев («Водник») ­ 33 мяча.

3. Владимир Каланчин («СКА­Нефтяник») ­ 25 мячей.

Самые результативные игроки «Родины»:

1. Рамиль Ибрагимов ­ 11 мячей.

2. Кирилл Кулаев ­ 7 мячей.

3. Олег Пивоваров ­ 5 мячей.