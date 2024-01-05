У «Родины» ещё игра. А в чемпионате страны уже каникулы
СПОРТ
Победа «Родины» в домашнем матче с красноярским «Енисеем» вряд ли могла вселить в кировских болельщиков даже маленькую надежду на то, что их любимцы после этого попробуют на равных сыграть с «Кузбассом», не потерявшим ни одного очка в нынешнем чемпионате страны. Так и вышло. Кемеровский клуб покинул поле стадиона «Родина» победителем 9:3. У кировчан голы забили Рамиль Ибрагимов (2) и Дмитрий Кураев.
После этого тура 11 команд суперлиги ушли на каникулы (можно предположить, что несостоявшийся в субботу изза плохого качества льда на стадионе в Димитровграде матч между «Волгой» и «СКАНефтяником» повлечёт за собой техническое поражение ульяновской команды). Тем не менее в календаре первого круга значились ещё два несыгранных «Родиной» матча со «СКАУральским трубником» и той самой «Волгой». В своё время они были перенесены на последнюю неделю декабря. Победы в них могли вывести «Родину» аж на девятое место в турнирной таблице. Увы.
Матч в Первоуральске во вторник полное разочарование для болельщиков с берегов Вятки. Наша команда его безоговорочно проиграла 0:5. Даже Рамиль Ибрагимов, в последних встречах не однажды отметившийся точными ударами, исполняя при счёте 1:0 пенальти, не смог перехитрить вратаря уральской команды. И сильный снегопад во время игры никак не оправдывает и не объясняет неуспех кировских хоккеистов.
29 декабря, «Родина» на своём льду должна встретиться с «Волгой». Второй круг регулярного чемпионата страны стартует 8 января, для кировской команды 11 января домашним матчем со «СКАУральским трубником». Но самая первая в новом году игра команд из класса сильнейших в стране пройдёт в Архангельске 5 января в матче за Суперкубок России здесь сразятся «СКАНефтяник» и «Кузбасс».
Е. Махов.
Лучшие бомбардиры турнира:
1. Алмаз Миргазов («Динамо») 41 мяч.
2. Евгений Дергаев («Водник») 33 мяча.
3. Владимир Каланчин («СКАНефтяник») 25 мячей.
Самые результативные игроки «Родины»:
1. Рамиль Ибрагимов 11 мячей.
2. Кирилл Кулаев 7 мячей.
3. Олег Пивоваров 5 мячей.
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