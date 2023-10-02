«У нас всё получится!» Предприятия Группы «Сельмаш» отметили День машиностроителя

Последний день рабочей недели для руководителя группы «Сельмаш» Александра Чурина выдался особенно хлопотным и приятным одновременно. В преддверии Дня машиностроителя нужно было поздравить с праздником работников сразу трёх предприятий: АО «Завод «Сельмаш», АО «Вятка» и АО «Кировский машзавод 1 мая». Предстояло встретиться с коллективами, вручить грамоты и благодарственные письма лучшим работникам заводов.

Первыми поздравления принимали работники машзавода. Перед тем как наградить лучших, Александр Чурин поделился с коллективом планами по развитию предприятия и рассказал, как будет проходить процесс интеграции завода в Группу «Сельмаш».

Самая продолжительная церемония награждения состоялась на заводе «Сельмаш», где собрались лучшие работники двух предприятий: «Сельмаша» и «Вятки». Более 50 человек получили почётные грамоты и благодарственные письма от министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, администрации города Кирова, Заксобрания Кировской области, теруправления администрации города Кирова по Ленинскому району.

Пяти работникам «Сельмаша» присвоили звание «Ветеран завода», ещё двум - «Заслуженный ветеран завода». Эти люди проработали на предприятии 20 и 25 лет соответственно.

За последние два года коллектив «Сельмаша» вырос до трёх тысяч человек, поэтому церемонию награждения решили провести прямо на улице на новой заасфальтированной площадке у здания заводо­управления, тем более что день выдался солнечный и тёплый.

С приветственным словом к заводчанам обратился Александр Чурин:

«В этот солнечный день накануне праздника - Дня машиностроителя - очень приятно поздравить весь коллектив и вручить награды. Почти 20 лет назад я впервые переступил проходную завода «Сельмаш». За эти годы произошло много событий. Те, кто работают на заводе давно, помнят невыплаты заработной платы, задолженность по налогам, отсутствие заказов. Нас отключали от тепла и электричества, мы уходили зимой в отпуска. Как мы это пережили, одному богу известно, да и нам с вами.

Сегодня завод преображается. Ремонтируются корпуса, поставляется новое оборудование. Мы осваиваем новые изделия, выпускаем продукцию на десятки миллиардов рублей и являемся крупнейшим налогоплательщиком в городе Кирове. На предприя­тии одна из самых высоких средних заработных плат. Мы уверенно смотрим в будущее и заканчиваем этот год с очень хорошими показателями. Это отмечается на федеральном уровне: в Министерстве обороны, в Министерстве промышленности и торговли. И сейчас слово «Сельмаш» является символом надёжности, качества и успеха.

Впереди у нас большая, серь­ёзная работа. В следую­щем году мы должны увеличить объёмы производства минимум в полтора раза. Поэтому нашему коллективу предстоит очень много и самоотверженно работать. Но я уверен, что сельмашевцам всё по плечу. Поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, оптимизма и удачи. У нас всё получится!»

Самых высоких наград от Минпромторга Российской Федерации и губернатора Кировской области были удо­стоены девять работников завода «Сельмаш». Свои заслуженные награды они получили на торжественной церемонии, посвящённой Дню машиностроителя, которая проходила вечером в Областном доме народного творчества. Ярким завершением торжества стали концертная программа и фуршет. Именно так закончился этот праздничный для заводчан день. Но не для всех: многие сельмашевцы в тот вечер остались работать в цехах, чтобы вовремя сдать продукцию, так необходимую нашей стране.

С праздником, друзья! Вы - наша гордость и опора! Спасибо вам за ваш труд и самоотдачу! Новых вам трудовых побед и свершений!

Екатерина ПАНКРАТОВА.