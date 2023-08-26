У этих имён есть вечность. В Герценке представили книгу «Моряки-кировчане, отдавшие жизнь за Родину»

На заседании клуба «Краеведческий четверг» в Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена прошла презентация книги «Моряки-кировчане, отдавшие жизнь за Родину». Она о жителях Кировской области, служивших в ВМФ, морских частях погранвойск НКВД СССР, морских авиации, пехоте, обороне, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Материал для Книги памяти авторы Е.В. Березин, Ю.П. Малых, В.Ю. Шеин собирали 30 лет. Как написано в предисловии уникального издания, «всё собирали по крупицам, упоминания о вятских уроженцах паковались, систематизировались в надежде, что когда-нибудь пригодятся. В конце 2021 года с инициативой об издании книги о моряках-земляках, погибших на боевых постах в военное и мирное время, выступил Ю.П. Малых».

Авторы рассказали об отдельных героических страницах истории нашего флота. Они отметили, что подобное издание - первое в области и это лишь начало работы по увековечиванию памяти земляков. А потому авторы просят всех, кто располагает редкими фотографиями, биографическими данными, письмами родных и близких с мест службы, передать их в редакционный совет. Они в последующем дополнят Книгу памяти.

Сегодня мы знакомим читателей «Вятского края» лишь с двумя материалами, рассказывающими о вятских моряках: братьях Ветлужских из Уржумского района, сражавшихся на полях Великой Отечественной, и морском пехотинце, уроженце г. Кирово-Чепецка, погибшем в Сирии при исполнении служебного долга уже в наши дни.

На фронте – пять сыновей

28 марта 1944 года в передаче «Последние известия» Кировского областного радио рассказали о фронтовиках - сыновьях Николая Дмитрие­вича Ветлужских. Вот небольшой отрывок из нее.

«Николай Дмитриевич Ветлужских - член артели «Индустрия» Уржумского района. Старик по праву гордится своими сыновьями. Старший сын, Андрей, ушёл добровольцем в Красную армию. Он окончил лётную школу и два года летал, сражаясь с немецкими захватчиками. Затем командование послало его учиться в Военно-воздушную академию. Сейчас Андрей имеет звание майора, и три боевых ордена за победы в борьбе с гитлеровцами украшают его грудь.

Все колхозники артели «Индустрия» хорошо знают Алёшу Ветлужских, бывшего шофёра. Весёлый и деловитый, он водит сейчас по дорогам войны боевую машину.

Иван Ветлужских, третий сын Николая Дмитриевича, тоже отличился на поле брани. Во время жаркого боя рядовой первым ворвался во вражеские окопы и с несколькими бойцами стойко удерживал занятый рубеж, забрасывая немчуру гранатами. За храбрость и мужество в бою он получил правительственную награду.

Четвёртый сын, Борис, бывший тракторист Буйской МТС, стал авиатехником в Красном воздушном флоте.

Говоря о своих сыновьях, старик добавляет: «А вот Васюху, это того, что помоложе Андрея, убили проклятые гитлеровцы. Васюха-то мой моряком был, на морях крушил вражью силу».

И он при воспоминании о сыне печально клонит свою старую, убелённую сединами голову и умолкает. Но старик знает, что за смерть его любимого сына отомстят немцам сторицей.

Николай Дмитриевич Ветлужских может быть спокоен. Наша Красная армия отомстит за горе советских людей. Она беспощадно уничтожает врага, приближая окончательную гибель немецких захватчиков».

Автор передачи попытался проследить судьбу братьев Ветлужских. Они жили в починке Лебедевском (перед Великой Отечественной войной - Буйский район Кировской области). Главу семейства по возрасту в Красную армию не призывали, зато свой долг сполна отдали Родине его сыновья, геройски сражаясь с фашистами на различных фронтах. Все его сыновья, кроме Василия, остались живы, хоть и не раз были ранены.

Согласно Книге Памяти, изданной в Кирове в 1995 году, гвардии сержант Ветлужских Василий Нико­лаевич, 1920 года рождения, из починка Лебедевский, командир отделения 33-й гвардейской стрелковой дивизии (пехота), погиб в бою 10 января 1943 года.

Провинция Хомс: на пути смертника

17 июня 2016 года из Сирии пришло печальное известие: сержант морской пехоты ВМФ РФ Андрей Тимошенков, уроженец г. Кирово-Чепецка, был смертельно ранен во время операции по доставке гуманитарной помощи в провинцию Хомс.

Боец охранял место, где людям выдавали продукты. Он остановил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на котором смертник ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) пытался прорваться к толпе. Андрей открыл по автомобилю огонь. Прогремел взрыв...

За жизнь военного врачи с авиабазы «Хмеймим» боролись более суток, но спасти его так и не смогли. Андрей Тимошенков представлен командованием к государственной награде (посмертно).

Андрей родился в г. Кирово-Чепецке. Когда окончил первый класс средней школы № 8, семья Тимошенковых перебралась на родину отца - в село Ершичи Смоленской области. Там родилась его младшая сестра - Анастасия.

В семейном архиве сохранилась заметка, опубликованная в газете «Кировец». С черно-белого фото внимательно смотрят несколько пар детских глаз. Среди ребят - светловолосый Андрей.

- Андрей был весёлым, задорным, хорошим мальчишкой. В школе находился на хорошем счету. С детства его привлекали поезда, он мечтал стать машинистом, но судьба сложилась по-другому, - вспоминает Нина Михайловна, тётя Андрея.

- Брат был душой компании. Всегда выручал своих друзей, если они попадали в беду, - рассказывает Анастасия.

Малую родину Андрей не забывал, обязательно раз в год приезжал, чтобы проведать бабушку, встречался со старыми друзьями.

Анастасия и Андрей при трагических обстоятельствах потеряли маму.

Девушка рассказывает, что в тот период их отношения были очень близкими:

- Я была подростком, и гибель мамы восприняла особенно остро. Брат старался защищать, поддерживать, давал советы, как поступить. Через некоторое время боль немного утихла, а Андрей стал самым близким для меня человеком. Ему я могла доверить абсолютно всё. И он отвечал тем же. Помню, как девчонки завидовали, говорили: «У тебя такой крутой брат, заботится о тебе».

После школы Андрей поступил в колледж, однако, не доучившись, ушел в армию. После года службы на Балтийском флоте молодой человек подписал свой первый контракт. Так началась его карьера морпеха.

Сначала служил водителем, затем - старшим водителем, санитаром-стрелком, снайпером. Был награжден медалью «За отличие в учениях».

- Я гордилась тем, что мой брат - морпех, - призналась Анастасия. - Андрей очень метко стрелял, благодаря этому он смог спасти множество людей в Сирии от террориста-смертника, правда, свою жизнь сохранить не удалось.

В 2012 году Андрей женился. С будущей женой - Ниной - познакомился в Ершичах.

- Забавно, но при первой встрече они друг другу не понравились, - рассказывает сестра. - Однако судьба вновь свела их через год, и после этого они уже не расставались.

Нина училась в Смоленске, в строительном колледже, Андрей служил по контракту в Балтийске. Сначала влюбленные встречались нечасто, он приезжал к ней на выходные. Потом Нина получила диплом и уехала в Балтийск. Молодые люди поженились, родилась дочь - Сашенька.

Девочка очень привязана к отцу. Несмотря на то что Андрей часто ездил в командировки, первым словом, которое она произнесла, было «папа».

О командировке Андрея в Сирию семья узнала в Новый год. Эта весть испортила праздничное настроение: не хотелось отпускать Андрея в зону конфликта в чужую страну.

- У бабушки было нехорошее предчувствие. А я всё надеялась на удачный исход. По телевизору показывали, что в Сирии относительно спокойно, но оказалось, что эта картинка отличалась от того, что происходило на самом деле, - говорит Анастасия.

Андрей по мере возможности звонил родным и близким, говорил, что скучает и хочет скорее вернуться домой, обнять жену и дочку. О том, что он видел в Сирии, не рассказывал: не положено, да и не хотел расстраивать близких.

Незадолго до гибели Андрея сестре удалось поговорить с ним по телефону. До конца командировки оставалось несколько недель. Он мечтал, что вернётся и они все поедут на море. Однако этим планам не суждено было сбыться.

17 июня Нине Тимошенковой сообщили, что ее муж трагически погиб. Поначалу в это никто не поверил, казалось, произошла какая-то ошибка. На войне может случиться что угодно, возможно, что-то перепутали.

- О том, что Андрея действительно не стало, мы поняли, когда нам сообщили, что в Москву доставят «груз 200». Боль не отпускает до сих пор, - еле сдерживая слезы, рассказывает Анастасия. - Мне всё кажется, что мы обязательно встретимся.

Андрея похоронили в Ершичах. Сейчас там хотят увековечить память земляка - поставить знак, назвать улицу в честь Андрея Тимошенкова. Заботу об этом взяли на себя военные из Балтийска.

- Мне хочется, чтобы и в родном для Андрея Кирово-Чепецке тоже знали о его подвиге. Пусть люди помнят о нём, - сказала сестра.

Подготовил Александр ШИРОКОВ.

(По материалам Книги памяти о моряках-кировчанах. Авторы: Евгений Березин, Юрий Малых, Владимир Шеин.)