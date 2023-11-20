Туризм высокого полёта. Делегация Кировской области посетила КНР

Ни для кого не секрет, что отношения между Россией и Китаем бурно развиваются. Ежегодно растет товарооборот, китайские инвесторы вкладывают деньги в развитие производств на территории РФ, Газпром тянет в КНР газопроводы и т. д. и т. п.

Но, согласно задумке Президента РФ Владимира Путина, сотрудничество двух стран должно происходить не только в государственных масштабах, но и на уровне регионов страны. Поэтому в 2013 году были запущены проекты взаимодействия федеральных округов с провинциями Китая. Применительно к ПФО проект называется «Волга - Янцзы», и Кировская область принимает в нём участие вот уже десять лет.

В ноябре этого года состоялась встреча российских и китайских партнеров в формате «Волга - Янцзы». Участие в ней принял губернатор Кировской области. Он вернулся с этого форума в восторженном настроении и рассказал на очередной оперативке о блестящих перспективах, которые кроются в китайско-российском сотрудничестве. Вот только за рамками своего доклада глава региона оставил рассказ о том, каковы для нашей области результаты прошедшей десятилетки налаживания связей с Китаем. А потому его визит туда выглядит скорее как туристическая поездка, нежели деловое мероприятие.

На других посмотреть, себя показать

В этом году заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга - Янцзы» проходило 7 и 8 ноября. Делегацию возглавлял полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

По данным полпредства, китайцы активно наращивают товарооборот с субъектами РФ, входящими в Приволжский федеральный округ. За первые восемь месяцев 2023 г. он составил 12,5 млрд долларов и за последний год вырос на 58 процентов. При этом доля КНР в нём увеличилась почти в два раза - с 13 до 22 процентов. Помимо торговли, активно развиваются и гуманитарные связи, в том числе межвузовское взаимодействие.

По словам губернатора Кировской области, связи с КНР крепнут и в нашем регионе. Его особенно поразили масштабы городов, с которыми сотрудничает область.

- Мы с Михаилом Анатольевичем (Сандаловым. - Ред.) посмотрели, с кем предстоит работать, - заметил глава региона. - «Маленькие» (ирония. - Ред.) провинции. Город - 32 миллиона жителей. Одна из провинций - 82 миллиона, примерно как Германия. И остальные все по 40 - 50 миллионов человек. Сейчас в этой части Китая средоточие промышленности, машиностроения, высоких технологий.

Остался под впечатлением губернатор и от посещения завода, выпускающего оборудование виртуальной реальности. В общем, эмоций у него от масштабов увиденного оказалась масса, так же как «вскружилась голова» от открывающихся перспектив.

- С замминистра коммерции Китая Лином Цзи и торговым представителем России в КНР Алексеем Дахновским мы детально обсудили возможности сотрудничества и дальнейшего раскрытия потенциала Кировской области в КНР, - сказал глава региона.

По версии губернатора, область могла бы сотрудничать с китайскими инвесторами в сфере переработки леса и молока.

Напомним, он уже не раз говорил о том, что в области нужно развивать молокоперерабатывающую промышленность. И сегодня на уровне министерства экономического развития разработаны меры поддержки тем, кто будет строить у нас такого рода производственные мощности. Однако местные аграрии не спешат вкладываться в столь затратные проекты: у них и без того закредитованность высокая, да и профит от нового производства пока эфемерен. Получается, что одна надежда - «заграница нам поможет»?

Но если тема с молоком была для китайских партнеров новинкой, то переработка леса, которую предлагает развивать кировский губернатор, уже «в зубах навязла»: продвигать ее с 2013 года не устает каждый областной руководитель.

- Отдельно обсудили с коллегами вопрос поставок в Китай продукции лесопромышленного комплекса, - рассказал нынешний глава региона. - Николай Юферев, председатель совета директоров компании «Хольц Хаус», выступил с презентацией. Я думаю, что наша поездка придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества с КНР в этой сфере.

А еще губернатор возлагает большие надежды на интерес китайских коллег к нашей транспортной логистике - особенно к выходу с территории области на российский север. Жаль только, что не сказал он, как китайские компании смогут воспользоваться этими логистическими возможностями.

Инициатив много, результата нет

В том, что губернатор рассказал о своей поездке в Китай, вызывает удивление только одно: он преподносит своё видение сотрудничества с народной республикой как нечто новое, ранее неизведанное. И это, конечно же, далеко не так.

Китайцы уже давно проявляют интерес к Кировской области. Привлекают их большие запасы леса, удобное географическое положение и другие возможности. И искать пути сотрудничества китайские компании начали еще до запуска проекта «Волга - Янцзы» в 2013 году.

В 2011 году, например, губернатор Кировской области Никита Белых хотел создать промышленный парк с транспортно-логистическим центром в Котельниче, в котором предусматривалось участие китайских партнеров. За год до того в сентябре 2010 года делегация Кировской области посетила с рабочим визитом город Тайчжоу и подписала там соглашения о партнерских отношениях между Кировом, Котельничем и Тайчжоу, а также соглашение о намерениях по реализации проекта транспортно-логистического центра в Котельниче между ООО «Управляющая компания «Промпарк Центр» и Taizhou Chengbei Logistics Park. Но дальше бумаги дело так и не продвинулось. Лишь летом 2018 года в Котельниче был запущен китайский завод «Листрейд» по производству палочек для мороженого.

В 2013 году, во время поездки в КНР в рамках проекта «Волга - Янцзы», делегация Кировской области предложила китайским партнерам построить на территории региона целлюлозно-бумажный комбинат и цементный завод. Но оба этих предложения остались нереализованными.

Очередной всплеск активности в отношениях между Кировской областью и КНР произошел в 2018 году. В мае область с деловой миссией посетила делегация из китайской провинции Аньхой. В ходе визита инвесторы из КНР пообщались с представителями лесоперерабатывающих предприятий региона, такими, как ООО «Алмис», ООО «Хольц Хаус» и ООО «Верхошижемский фанерный комбинат». И опять без видимого результата.

В декабре 2018 года китайцы в лице представителей шэньчжэньской коммерческой торговой компании «Лэ Лу Кэ» опять приехали в область. На сей раз с конкретным предложением - построить у нас целлюлозный завод с объемом инвестиций на уровне 20 млрд рублей. Переговоры с ними вел вице-губернатор Андрей Плитко (в апреле 2020 года арестован по подозрению в коррупции, в 2022-м осуждён за взяточничество). И опять же, что ожидаемо, ничего из этой инициативы не вышло.

Сейчас мы наблюдаем очередную, третью часть «Мерлезонского балета».

Туризм в помощь

Во всей этой истории удивляет только одно: за десять лет региональное руководство так и не научилось понимать своих китайских визави. Хотя, казалось бы, проблем в этом нет. Нужно лишь учитывать, что КНР - социалистическое государство, руководит которым коммунистическая партия. А в связи с этим сам собой напрашивается первый шаг повышения узнаваемости Вятского края в китайских провинциях за счет развития так называемого красного туризма. И в этом Кировская область обладает хорошим потенциалом.

В области есть несколько населенных пунктов, связанных с именами известных деятелей революции и Советского государства. Наиболее известны из них Уржум, где родился и вырос Сергей Костриков (Киров), Советск (бывшая слобода Кукарка), ставший малой родиной для первого коменданта Кремля Павла Малькова и сталинского министра иностранных дел и председателя Совнаркома Вячеслава Скрябина (Молотова), а также Нолинск, где Молотов жил после переезда из Кукарки и где его внук Вячеслав Никонов создал музей в честь знаменитого деда. Кроме того, в Нолинске отбывал часть ссылки Феликс Дзержинский.

К этим городам можно добавить село Кай Верхнекамского района. Там находится Дом-музей Феликса Эдмундовича Дзержинского. Основатель советских органов безопасности и разведки жил здесь в 1889 году, находясь в ссылке.

Будет интересен любителям советской истории и город Слободской, где родился бессменный помощник и секретарь Сталина Александр Поскрёбышев.

И это лишь небольшая часть имён известных советских руководителей, которые были связаны с нашей областью. Вот только правительство ре­гиона этот потенциал в своих контактах с китайскими партнёрами никогда не рассматривало как возможный вариант сотрудничества. «Красных маршрутов» наш Центр развития туризма никогда не разрабатывал. А потому всё это так и остаётся втуне.

Иван ТРОФИМОВ.