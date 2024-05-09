Трудовой подвиг первомайцев

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 23 июня, на второй её день, в Кирове на машиностроительном заводе (МСЗ) имени 1 Мая состоялся митинг, на котором рабочие поклялись сделать всё, что требуется, для разгрома врага.

Времени на раскачку не оставалось, и уже в июне 1941 года завод приступил к массовому выпуску гильз и сопл для реактивных установок «катюша».

В конце июля Одесский завод тяжёлого краностроения им. Январского восстания эвакуировался на территорию МСЗ им. 1 Мая, в октябре его вновь переместили. На смену ему площади кировского предприятия занял тепловозостроительный завод им. В.В. Куйбышева из г. Коломна (Московская область).

Уже 1 января 1942 года здесь собрали первый танк Т-60, а в феврале наладили их серийный выпуск, одновременно освоив производство реактивных миномётов «катюша» и снарядов к ним. Позднее взамен лёгких танков Т-60 стали собирать самоходные установки СУ-76, способные пробивать броню немецких «тигров» и «фердинандов». Завод получил номерной знак 38.

Из среднесписочного состава в 1061 человека большую часть рабочих составляли женщины, старики и подростки, которые в свои 12 - 14 лет не всегда дотягивались до рычагов управления станков.

Выполнение установленного ежедневного графика выпуска продукции было законом для всех. Кто не успевал справиться с заданием в рабочее время, тот не уходил домой, пока его не выполнит.

Завод выпускал насосы двойного действия НДД для пушек, водомаслогрейки для самолетов и танков, тормозные колодки, детали к снарядам, всю пароводяную арматуру для паровозов и кранов, запасные части для железнодорожных кранов, которые всю войну работали на станциях, загружая уголь на паровозы.

1943 год ознаменовался освоением новых видов продукции: на заводе стали выпускать запасные части крана «Январец» грузоподъемностью 7,5 тонны, водомаслогрейки новой конструкции, прокатный стан-190. Несмотря на все трудности, завод с заданием справлялся.

В 1944 году фронт откатывается на запад, и коломенский завод переводят в Харьков. Машиностроителям «Первомайки» предстояло вернуться на прежние площади, не сокращая при этом выпуска продукции. Задача, что и говорить, не из простых. Оборудование и инструмент перевозили по частям: пока одни станки в пути, пока шел их монтаж, на оставшихся продолжали работать.

В том же 1944 году завод освоил ряд новых изделий: прокатный стан, редукторы рельсосварочных и рельсорезочных машин, оборудование для электростанций, поворотные лопатки для турбин и прочее. В течение года завод работал стабильно и неоднократно получал переходящее Красное знамя Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и Народного комиссариата путей сообщения.

9 мая 1945 года. Долгожданная Победа. Родина высоко оценила трудовой и ратный подвиги «Машинки»: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» был награждён 1731 работник завода. Орденами - восемь человек, различными медалями - десять заводчан.

75 орденов и 713 медалей получили 272 работника за проявленные на полях сражений мужество и героизм. Но не все вернулись домой, 113 первомайцев отдали свою жизнь в боях за Родину, их имена навечно занесены на заводской стенд Памяти.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото Центральногогосударственного архива Кировской области.