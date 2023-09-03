Трудовой Киров. Гальваник Кировского машзавода 1 мая -Журавлева Елена Николаевна
ОБЩЕСТВО
Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин поздравил Журавлеву Елену Николаевну с юбилеем, написав в соцсетях:
"Сегодня, 3 сентября, исполняется 60 лет гальванику цеха металлоконструкций, заслуженному ветерану труда Елене Николаевне Журавлевой.
Вся трудовая биография этой удивительной женщины посвящена одному единственному предприятию – Кировскому машзаводу 1 мая.
Елена Николаевна, благодарю Вас за преданность родному заводу.
От всей души поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, семейного благополучия, новых трудовых успехов"!
Видео находится здесь.
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