Трудовой Киров. Гальваник Кировского машзавода 1 мая -Журавлева Елена Николаевна

ОБЩЕСТВО

03 сентября 2023 85 0
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Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин поздравил Журавлеву Елену Николаевну с юбилеем, написав в соцсетях: 

 

"Сегодня, 3 сентября, исполняется 60 лет гальванику цеха металлоконструкций, заслуженному ветерану труда Елене Николаевне Журавлевой. 

 

Вся трудовая биография этой удивительной женщины посвящена одному единственному предприятию – Кировскому машзаводу 1 мая. 

 

Елена Николаевна, благодарю Вас за преданность родному заводу.

 

От всей души поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, семейного благополучия, новых трудовых успехов"!

Видео находится здесь.

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Александр Чурин Кировский машзавод 1 Мая

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