Трудовой Киров. Гальваник Кировского машзавода 1 мая -Журавлева Елена Николаевна

Что важнее для здравоохранения, ремонт поликлиники или наличие в ней врачей?

Необходимо и решение проблемы кадров, и техническое перевооружение. Врачи важнее – крашеные стены и сложные аппараты людей не вылечат. В современные медучреждения врачи сами придут работать. ОТВЕТИТЬ