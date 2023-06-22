«Трудовое лето» для детей сотрудников филиала «КЧХК»
ОБЩЕСТВО
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» во время каникул работают дети сотрудников предприятия. В проекте «Трудовое лето» в течение трех месяцев примут участие 100 школьников в возрасте 14-18 лет.
Молодые люди работают по три недели —15 рабочих дней по четыре часа. Они занимаются операциями с документами, благоустройством территории и поддержанием порядка в подразделениях. Участие в проекте позволяет детям познакомиться с процедурой трудоустройства: с каждым заключается договор, дважды за период работы выплачивается зарплата, а также предусмотрена компенсация стоимости питания в заводской столовой. Школьники, помимо прочего, получают выплату от Центра занятости населения.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:
«Трудовое лето» — это часть профориентационной деятельности филиала «КЧХК». Школьники наблюдают за работой своих родителей, знакомятся с крупнейшим предприятием региона, приобретают новые умения и навыки. Нам приятно, что большинство детей возвращаются к нам каждое лето, а некоторые из них в дальнейшем связывают свою жизнь с заводом.
Марина Скрябина, инженер отдела закупки оборудования филиала «КЧХК» «АО «ОХК «Уралхим»:
Мы очень рады, что сыну удалось принять участие в «Трудовом лете». Он получил свою первую зарплату, понял, что деньги достаются трудом. Мне как маме еще очень нравится то, что здесь он обеспечен горячим обедом.
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