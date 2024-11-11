Труба заиграла «отбой». Губернатор изменил своё мнение по поводу строительства крематория в Кирове

Фото Newsler.ru.

На последней планёрке глава региона дал поручение своим подчинённым и кировской городской администрации найти альтернативную площадку для строительства крематория. Губернатор пошёл на этот шаг под давлением общественности, которая устроила медийную бурю по поводу планов открытия данного заведения на улице Луганской.

Поводом для возмущения общественников стало обсуждение на последнем пленарном заседании Кировской городской думы вопроса о внесении поправок в генплан в части изменения функциональной зоны участка, на котором сейчас расположены ритуальный комплекс, принадлежащий ИП Владимиру Солодянкину. И эти поправки были приняты.

Депутат Заксобрания Кировской области Павел Дорофеев назвал такое решение первым шагом к строительству на данном участке крематория и выступил против этого шага.

Поддержало депутата и региональное отделение Народного фронта в лице его руководителя Валерии Черемисиновой. Президентское движение направило соответствующие запросы в областную прокуратуру, правительство региона и Роспотребнадзор.

В то же время горожане, проживающие в юго-западном районе Кирова, уже давно протестуют против появления рядом с их домами заведения, оказывающего услуги кремации умерших. По их мнению, на этой территории и без того достаточно предприятий, загрязняющих воздух.

Два года назад нынешний губернатор, находясь в ранге врио, пообещал жителям юго-запада, что крематория рядом с домами не будет. Однако потом, судя по всему, своё мнение изменил. Иначе решение городской думы вряд ли могло быть принято. Но, как уже сказано, на этом пути глава региона столкнулся с сильным сопротивлением со стороны нескольких влиятельных игроков на региональном политическом поле и с разрастающейся медийной кампанией против строительства крематория.

Думается, решение губернатора не доводить дело до большого скандала и найти альтернативный участок под крематорий связано отнюдь не с его желанием угодить кировчанам. На них, как показывают результаты обсуждения места под мусоросортировочную станцию в Яранском районе, региональному правительству давно наплевать. Другое дело - Народный фронт. Ссориться с ним - значит выступить в некотором роде против политики Президента. А это уж точно никому не надо.

Поэтому, а также после провальных итогов проведения юбилейных торжеств в Кирове и отмены встречи губернатора с Владимиром Путиным, главе региона ничего не осталось, как сдать назад в вопросе строительства крематория на Луганской.

Иван ТРОФИМОВ.