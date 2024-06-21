Три экзамена - 300 баллов. История сдачи ЕГЭ

Полина Сизова.

Пришедшие в Кировскую область результаты Единого государственного экзамена показали, что выпускники достойно справились с поставленными задачами. Как сообщает региональное министерство образования, участниками ЕГЭ по физике было получено четыре стобалльных результата, из которых два стобалльных результата у выпускников Кировского физико-математического лицея, и по одному стобалльному результату получено выпускниками лицея № 21 города Кирова и лицея г. Кирово-Чепецка.

Главное - не лениться

Историю своего пути к заветным баллам рассказала «Вятскому краю» выпускница лицея № 21 Полина Сизова. К слову, именно Полина получила 300 баллов за три экзамена: по русскому языку, профильной математике и физике.

Девушка рассказывает, что выбор предметов для сдачи экзамена был прост, ведь с пятого класса она училась в классе с углублённым изучением физики и математики. «Точные науки всегда давались мне легко, а физика вообще стала любимым предметом с седьмого класса», - рассказала выпускница.

Порой бывает, что учителя, осознавая всю серьёзность и сложность выбранного предмета, отговаривают своих подопечных от задумки сдавать эту дисциплину. В случае Полины такого разговора, к счастью, не было. По словам девушки, педагоги поддержали её решение. Тем более, что выпускники лицея сдавали определённый набор предметов: профильная математика и физика, либо профильная математика и информатика. Стобалльница отмечает, что в её школе преподавательский состав с огромной ответственностью подходит к выпускным экзаменам учеников, поэтому Полина готовилась без репетиторов, исключительно со школьными учителями и преподавателями Центра дополнительного образования одарённых школьников, которые проводили курсы в лицее.

Лицеистка вспоминает, что не испытывала затруднений при подготовке к ЕГЭ. «В принципе, я знала все правила и формулы, поэтому была уверена, что смогу решить практически любое задание», - сообщает будущая первокурсница.

Полина рассказала, что прорешивала задания с хорошим настроением: «Подготовка к экзаменам была совсем не изматывающей. Я это делала в своё удовольствие».

От волнения, конечно, никуда не деться. Особенно, если дело касается твоей будущей жизни. Наша собеседница упомянула, что волнение настигло и её, но как только она получила задания, то сразу убедилась, что все решаемо. «На ЕГЭ я шла немного волнуясь. Я понимала, что в любом случае смогу набрать хорошие баллы, но всё же хотелось добиться максимально высокого результата», - рассказала Полина.

«Таких результатов я добилась исключительно благодаря своим прекрасным учителям Марине Владимировне Масловой, Елене Ивановне Шехиревой, Марине Юрьевне Здоровенко, Константину Анатольевичу Коханову и Татьяне Алексеевне Сысоевой. Они не только подготовили меня к ЕГЭ, но и помогли узнать свои предметы гораздо глубже. Кроме того, огромную роль сыграли забота и поддержка моих родителей. Они с детства много занимались со мной, расширяли кругозор, прививали любовь к знаниям. Я очень благодарна всем за помощь и веру в меня», - говорит Полина.

Сдача экзаменов - это только начало тернистого пути поступления в вуз мечты. Кстати, Полина давно определилась с местом своего дальнейшего обучения. С восьмого класса девушка хочет поступить в ведущий профильный вуз России - Московский физико-технический институт (МФТИ) - и связать свою жизнь с физикой. Этот институт традиционно выпускает квалифицированных специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии и биологии.

Чтобы добиться поставленных целей, при этом не потеряв себя, Полина советует будущим выпускникам начинать хорошо учиться как можно раньше. Девушка уверена, что все задания Единого государственного экзамена составляются на основе пройденного школьного материала. Главное - не лениться. Всё обязательно получится!

История из жизни

Безусловно, хорошие баллы на экзамене - это, прежде всего, ежедневная подготовка, но никто не исключает роли везения и удачи.

В 2023 году я выпускалась из 11-го класса. Так же, как и наша героиня Полина Сизова, я давно сделала выбор вузовской специальности - журналистики. Для успешного поступления на журфак необходимо было хорошо сдать ЕГЭ по литературе и русскому языку, а также подготовить портфолио с первыми публикациями в периодических изданиях.

Портфолио получилось «на ура», поэтому члены приёмной комиссии поставили мне 85 баллов из 100. К сдаче литературы я готовилась с репетитором, к русскому языку - на школьных уроках и на элективных курсах. Мне нравилось заниматься в таком режиме.

Больше всего времени пришлось посвятить «царице наук» - математике. Ещё с начальной школы я ничего не понимала в этом предмете. Цифры не подчинялись мне, потому школьные учителя шли навстречу моему гуманитарному складу ума. Один раз в неделю я занималась на школьных дополнительных курсах по подготовке к ЕГЭ, но, помимо этого, дома раз за разом прорешивала типовые задания.

Быть может, недостаточная подготовка или попросту растерянность не позволили мне получить хорошие баллы за ЕГЭ по литературе. Как итог - 52 балла. Сколько же слёз и нервных клеток я потеряла, когда увидела такой результат. Казалось, я никуда не поступлю, а если и поступлю, то родители будут платить огромные деньги за моё обучение. Легче стало только после получения результатов экзамена по русскому языку - я набрала 75 баллов. А когда я увидела заветную тройку за базовую математику, на душе стало совсем легко, ведь за этот предмет я переживала больше всего.

Как и у всех выпускников, всё лето ушло на поступление в вуз. Да, я не смогла сдать ЕГЭ на отлично, но настырность и целеустремлённость помогли мне достигнуть своей мечты. Я смогла поступить по целевой квоте на факультет филологии и медиакоммуникаций в Вятский государственный университет. Сейчас я учусь бесплатно, осваивая специальность «Журналистика».

Всем, кому только предстоит сдавать Единый гос­экзамен, я хочу пожелать ни в коем случае ничего не бояться. Готовьтесь, решайте, читайте! В любом случае, даже если ваш результат отличается от ожиданий, не переживайте. Найдётся ещё тысяча вариантов, как можно сделать лучше. Вы со всем справитесь! ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ.

Интересные факты про ЕГЭ

• Кто придумал ЕГЭ. Уже больше 50 лет подобный ЕГЭ экзамен сдают почти во всем мире. Впервые его ввели во Франции в 1960-х годах. Как раз тогда французские колонии в Африке обрели независимость. Африканские школьники массово отправились «покорять» Европу, но и им пришлось сдавать экзамены. По понятным причинам уровень образования в колонии ниже, чем в стране, поэтому процедуру сдачи сделали в упрощенной форме - тестирования.

• Появление экзамена в России. Поначалу ЕГЭ сдавали добровольно в качестве эксперимента. Тогда все думали, что это изобретение Андрея Фурсенко, министра образования РФ в 2004 - 2012 гг. На самом же деле, концепцию ЕГЭ подготовил его предшественник - Владимир Филиппов. Он разделил высшее образование на магистратуру и бакалавриат. Также он считал, что если ввести Единый госэкзамен, то это заменит изжившую себя пятибалльную систему.

• Первая проба. Впервые российские школьники попробовали на себе ЕГЭ в 2001 году. Экзамен провели в Чувашии, Марий Эл и Якутии по восьми учебным дисциплинам. По структуре он мало, чем отличался от нынешнего: 13 заданий части А, 9 заданий части В и 2 в части С.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото из личного архива Полины Сизовой.