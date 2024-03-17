Тренер-преподаватель Вятской спортивной школы олимпийского резерва, Мастер спорта Международного класса по самбо Армен Варданян получил сертификат на квартиру.



Обладателем жилья мужчина стал благодаря участию в опросе о проекте «Формирование комфортной городской среды».



Квартира площадью 24,9 кв. м. расположена в доме на улице Потребкооперации, 40 в Кирове. Сертификат на квартиру вручила глава города Кирова Елена Ковалева.



Как это было, смотрите в нашем ролике.



Напомним, опрос-анкетирование проходит с 15 по 17 марта, поэтому у каждого есть шанс стать обладателем подарка. Для участия в опросе нужно заполнить анкету, которую можно получить у волонтера в пунктах голосования. Обладателей квартиры в Кирове, машины и полезных сертификатов определит система путем случайного выбора. Узнать адреса пунктов опроса можно на сайте национальныепроекты.рф по ссылке https://vk.cc/cv4piE.