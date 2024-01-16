Требуются специалисты с опытом. Сегодня компании в корне пересмотрели своё отношение к персоналу 50+ и видят в таких специалистах массу плюсов

Времена, когда сотрудников старшего возраста считали балластом и старались выпроводить на пенсию, прошли. Так, согласно опросу, проведенному hh.ru, сервисом по поиску работы и подбору персонала, сотрудники пенсионного возраста трудятся в 59 процентах российских компаний, предпенсионного возраста - в 57 процентах. Большинство видят в этом одни преимущества. Примерно 67 процентов опрошенных представителей компаний ценят в возрастных специалистах знания и опыт, 47 процентов отмечают широкий круг связей, 44 процента говорят о более скромных зарплатных ожиданиях, 38 процентов видят в возрастных сотрудниках наставников, 29 процентов считают, что такие сотрудники добиваются целей, девять процентов ценят их за авторитет.

«Наём возрастных кандидатов несет пользу компании, - отмечает руководитель Центра развития карьеры Skillbox Анастасия Назарова. - Такие специалисты, как правило, имеют большую мотивацию работать и развиваться в новой компании. Кроме того, у них есть багаж жизненного опыта, что позволяет более осознанно принимать решения. Чаще всего они дисциплинированны, строго соблюдают установленные регламенты».

Эксперты отмечают, что кандидаты в возрасте 50+ более надежны, не склонны к постоянной смене места работы. «Для сотрудников старшего возраста важны постоянство, верность бренду работодателя, а также умеренный аппетит в оплате труда, - отмечает доцент департамента логистики Финансового университета при Правительстве РФ Денис Жильцов. - У них уже выросли дети, нет обременений в виде кредитов и ипотек, а значит, они будут работать в одной компании, не занимаясь поиском подработки».

Новые компетенции

Сегодня российская экономика переживает новый этап развития, и ей как воздух нужны люди с богатым опытом и фундаментальными знаниями, в то же время открытые для освоения новых компетенций и решению новых задач.

Стереотип о том, что возрастные сотрудники плохо обучаемы и с трудом усваивают новую информацию, развенчивают как сами представители бизнеса, которые работают с персоналом 50+, так и научные данные. Например, исследование ученых из Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience, показало, что мозг многих здоровых пожилых людей более продуктивен по сравнению с мозгом многих представителей молодежи.

«Опыт образовательной деятельности в институте повышения квалификации Финуниверситета показал, что старшее поколение с удовольствием обучается, проявляет ответственность в учёбе, дисциплину, - отмечает Денис Жильцов. - Сегодня старшее поколение социально активно, имеет стимул к самореализации. Им важно чувствовать свою причастность к большим трансформациям, которые сейчас происходят в нашей стране, ощущать свою полезность. Кроме того, не стоит забывать тот факт, что работа держит человека в тонусе и не даёт ему потерять смысл жизни».

Представители компаний, в которых трудятся возрастные сотрудники, отмечают, что у таких специалистов нет проблем с мотивацией, они менее склонны к выгоранию, зато более заряжены на результат. Кроме того, в некоторых сферах, где важны опыт и экспертное мнение, например в медицине, экономике, преподавании, люди склонны больше доверять именно возрастным специалистам.

23,5 процента от численности населения

Работодатели наращивают прием на работу возрастных сотрудников. Спрос на рабочую силу сместился в категорию 40 - 60 лет, выяснили в Российской академии народного образования и государственной службы (РАНХиГС).

Во многих сферах деятельности средний возраст сотрудников вырос с 45 до 47 лет за минувший год. Особенно это касается квалифицированных рабочих и разнорабочих, отмечают в сервисе по поиску работы SuperJob. Средний возраст механиков в промышленности увеличился с 44 лет до 46. Есть сферы, в которых средний возраст сотрудников подскочил сразу на четыре года. Это касается фасовщиков и газосварщиков.

Драйвером этого явления стало начало СВО. Однако эксперты отмечают, что это лишь ускорило процесс, который наблюдался в течение последних лет. Сдвиг в пользу приема на работу возрастных сотрудников обусловлен в первую очередь демографической ситуацией в стране, говорит Ульяна Подвербных, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС: «Сегодня на пенсию уходят те, кто родился в 1950 - 1960-х годах, и их гораздо больше, чем тех, кто входит на рынок труда из поколения 2000-х годов». В итоге работодатели смещают внимание на сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста. Сегодня 40 процентов работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, в каждой третьей компании соискателей пенсионного возраста трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности, отмечают в SuperJob.

В старшей возрастной категории сотрудников компаниям есть из кого выбрать. На начало 2023 года численность россиян старше 60 лет составила 34,5 миллиона человек, это 23,5 процента от общей численности населения страны, рассказывает Александр Ветерков, заместитель генерального директора ООО «Работа.Ру». При этом в стране по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный за всю современную историю страны рост продолжительности жизни - на 2,66 года (до 72,76 года).

Возраст не является критерием при отборе, говорит директор по персоналу АО «Гринатом» Наталья Пичугина. Напротив, он перестает иметь значение при выборе кандидата.

Институт наставничества

Сегодня в крупных российских компаниях активно развивается институт наставничества. Многие используют практику менторства, когда более опытные сотрудники передают свои знания новичкам. «Наставничество может стать хорошей мотивацией для возрастных специалистов в кризисных ситуациях, когда нет понимания, как расти и развиваться дальше, - отмечает Анастасия Назарова. - Для них менторство может стать возможностью передать накопленный опыт и открыть новые границы в своей сфере. Сегодня такие возможности доступны даже для тех, кто уже вышел на пенсию, завершил трудовую деятельность. Потребность в наставничестве сегодня испытывают многие российские компании. Ещё один вариант, благодаря которому можно делиться опытом, - стать спикером на специализированных конференциях, проводить мастер-классы или интегрироваться в образовательные проекты, в том числе в онлайн-среде».

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.