Транспорт для пожилых. До больницы довезут бесплатно.

Фото: kirovreg.ru.

В Кировской области пожилые и люди с инвалидностью могут бесплатно доехать до комплексного центра социального обслуживания населения, а также до медицинской организации на специальных автомобилях, приспособленных для перевозки маломобильных граждан.

Для этих целей в регионе используется транспорт, поступивший в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В каждом комплексном центре есть специализированный транспорт. Всего в области в эксплуатации находится 16 автомобилей, что позволяет охватывать подопечных всего региона. В текущем году специальным транспортом воспользовались более 11 тысяч человек.

В рамках социальной услуги граждан доставляют на специализированных автомобилях в группы присмотра комплексных центров, а также в медицинские организации для прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения. Это очень удобно - нужно лишь позвонить в комплексный центр по месту жительства и заказать машину, не волнуясь о том, как добраться.

- Для поездки на занятия в группе дневного пребывания для пожилых людей я постоянно пользуюсь специальным транспортом. Меня привозят на занятия и увозят домой, - рассказала Мария Смирнова. - Это очень удобно, а главное, бесплатно.

Чтобы воспользоваться специальным автомобилем, необходимо обратиться по телефону в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Средства реабилитации – напрокат

Кировская область с 2019 года вошла в число пилотных регионов, выстраивающих систему долговременного ухода федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Система предусматривает в том числе организацию пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР).

Пункты проката начали открываться в Кировской области в 2016 году. Сначала неравнодушные граждане приносили оборудование в комплексные центры. А сейчас благодаря программе долговременного ухода, позволившей закупить технические средства реабилитации в нужных объемах, в разных районах области функционирует уже 40 пунктов проката, в которых граждане могут взять во временное пользование необходимое оборудование.

Перечень средств реабилитации включает в себя 30 наименований. Пункты проката постоянно пополняются. В этом году закуплено 70 тысяч единиц технических средств реабилитации. Особенно пользуются спросом кресла-коляски, ходунки, костыли, функциональные кровати, трости, стулья с санитарным оснащением, ступени и сиденья для ванны, доски и пояса для перемещения, противопролежневые матрасы, скользящие простыни и рукава, ванны для мытья головы и тела, дуги и лестницы для подтягивания.

В пункт проката могут обратиться люди, нуждающиеся в обеспечении средствами реабилитации, а также осуществляющие уход за больными и престарелыми родственниками. Технические средства реабилитации проката предоставляются на безвозмездной основе инвалидам, несовершеннолетним, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, гражданам, охваченным системой долговременного ухода, гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума.

Взять напрокат необходимые ТСР можно в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

Телефон горячей линии 8-800-201-21-09.

Помощники в освоении цифрового мира

В Кировской области начался набор добровольцев для участия в проекте «Цифровое волонтёрство».

Проект инициирован партией «Единая Россия» и является частью масштабного партийного проекта «Цифровая Россия». Основной его целью является содействие развитию сферы информационных технологий в России и регионах РФ.

В рамках «Цифрового волонтёрства» планируется создать сообщество заинтересованной и разбирающейся в технологиях молодёжи для помощи гражданам в освоении цифровых сервисов. В течение трех месяцев, с сентября по декабрь, координаторы проекта проведут встречи с активистами, включая студентов ИТ-специальностей и участников волонтёрских объединений с образованием по ИТ-профилю. Главная задача цифровых волонтёров будет заключаться в повышении осведомлённости граждан о новых технологиях и уровня цифровой грамотности. Они будут распространять информацию о цифровых нововведениях, а также помогать пожилым гражданам при получении государственных и муниципальных услуг.

- Проект «Цифровое волонтёрство» создаёт среду, где активисты могут обмениваться знаниями, опытом и навыками в сфере информационных технологий. Цифровые волонтёры будут проводить индивидуальные консультации и лекции по развитию цифровых компетенций. Они также помогут представителям старшего поколения освоить современные онлайн-сервисы, чтобы процесс получения услуг в электронном виде стал простым и понятным, - подчеркнул Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области, член общественного совета регио­нального проекта «Цифровая Россия».

Стать цифровым волонтером может любой желающий в возрасте от 16 лет и старше. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте волонтеров www.dobro.ru. После регистрации добровольцам предстоит пройти обучение на федеральном и региональном уровнях. Набор цифровых волонтеров проходит с сентября по декабрь 2023 года.

Задать интересующие вопросы о том, как стать цифровым волонтером, можно специалистам регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Кировской области по телефону 8 (833) 241-47-07 (доб. 401).

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам пресс-центра правительства Кировской области.