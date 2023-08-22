Только шесть муниципалитетов могут получить паспорт готовности к зиме уже сегодня

В сентябре прошлого года губернатор Кировской области поручил все ремонтные работы по подготовке к зиме закончить до 1 августа 2023-го, а до 1 сентября муниципалитетам получить паспорта готовности.

«На будущее: все ремонтные работы должны быть закончены 1 августа 2023 года. 1 августа! В августе - проводить эксперименты и смотреть, где что-то течёт, где что-то не работает. Автора плана, где работы будут после 1 августа, буду увольнять сразу же! Спланируйте деятельность так, чтобы 1 августа область была готова на сто процентов, а не на два, на три и не на 92 процента - на сто!» - так обратился губернатор к подчинённым на оперативном совещании 5 сентября 2022 года.

По словам одного из глав муниципалитетов, «сейчас уже включилась гонка за достижение результатов. А это зачастую происходит за счёт невыполнения технологических карт, несоблюдения процессов и регламентов, приобретения некачественного топлива, ненадлежащего его хранения и отсутствия необходимого количества ЗИПов. Результатом становится запуск в работу недоделанных котельных в районах области. Зимой мы ещё увидим плоды этого труда».

Как пояснили источники в правительстве, «запущенный процесс «ручного управления» выражается в постоянном вмешательстве в технологические процессы. Идёт постоянное перераспределение ресурсов внутри программ, зачастую за счёт отвлечения сил от важных задач к сиюминутным».

По факту, на данный момент получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) могут 97 из 284 теплоснабжающих и теплосетевых организаций Кировской области. Иными словами, это 34 процента от общего количества. Если смотреть, насколько готов каждый муниципалитет в отдельности, процент получается меньше. Шесть муниципальных образований могут получить паспорт готовности уже сегодня. В передовиках оказались Вятскополянский, Сунский, Омутнинский, Малмыжский, Немский и Унинский районы. 39 муниципалитетов не исполнили поручение губернатора.

Тяжелее всего дела обстоят в Кирове. Из 18 организаций паспорт готовности к ОЗП получили только три, в Верхошижемском районе из 12-ти - одна. Ни одна организация не готова к осенне-зимнему периоду в Лузском, Котельничском, Зуевском, Свечинском, Нагорском районах и в Кирово-Чепецке.

В итоге «ручное управление» регионом выразилось в неисполнении крайне важного для населения поручения губернатора как главами муниципальных образований, так и курируемым заместителем председателя правительства области Алексеем Жердевым министерством ЖКХ.

Л. Семёнова.