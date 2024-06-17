«Тигран Великий»: дороги строим - мосты в щепки летят

Дорожная компания «Тигран Великий», ремонтируя участок дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь, добивает своими большегрузами до полного разрушения два аварийных моста - через реки Воя и Немда.

При том, что Дорожный комитет Кировской области как заказчик ремонтных работ на участке с 64-го по 77-й километр фактически благословил компанию на причинение не только финансового, но и стратегического ущерба бюджету и транспортной безопасности региона. Так как по инициативе самого ведомства на мостах с реверсивным движением, ввиду их «дышащего на ладан» состояния, были установлены знаки весового ограничения - соответственно пятнадцать и пять тонн (только для легковых автомобилей).

Несмотря на это, оба моста ежедневно, без малейшего светофорного регулирования и контроля ГИБДД, десятки раз пересекают «тиграновские» большегрузы, доставляя к месту работ асфальтобетонную смесь, щебень и битумную эмульсию. Так что при простом пересчете выходит, что для ремонта 14-километрового участка дороги 30-тонные МАЗы и 60-тонные «Тонары» пересекут оба моста не менее... 800 раз.

«Не знаем, почему прокуратура не видит нарушения законодательства и причинения ущерба «Тиграном Великим» и откровенно «крышующим» его Дорожным комитетом, хотя даже детсадовец понимает, что если не будет мостов, то можешь обещать хоть миллион, хоть два миллиона километров отремонтированных дорог. Неспроста ведь население районов говорит, что «мостам кердык» и строят «дорогу смерти».

Ведь тот, кому не повезёт, в любой момент с моста или вместе с ним рухнет в могилу. А «везучим» после разрушения переправ придётся несколько лет жить по берегам рек», - в один голос говорят кировские и немские дорожные строители.

Сбылось предсказание

Еще в нынешнем январе, после того как Дорожный комитет «распилил» первые полтора миллиарда федеральных рублей, отпущенных на ремонт дорог, источник из «серого дома» предположил, что, скорее всего, половина или большая часть средств, полученных «Вятавтодором», уйдет компании «Тигран Великий».

Напомним, что в минувшем декабре было проведено десять конкурсов на ремонт автодорог регионального или межмуниципального значения, в которых приняли участие две компании - «Вятавтодор» и СУ-43. Они и поделили лоты на двоих, правда с большим - 200-миллионным - финансовым перевесом в пользу частной компании.

Тогда же собеседник высказал мнение о возможном наличии «правительственного сговора» в пользу «Тиграна Великого», возможно по причине лоббирования компании депутатом Госдумы Марией Бутиной. И был «практически уверен» в том, что «самые лакомые участки дороги» перейдут «армянской фирме». «Вероятно, это будут субподрядные договоры на ремонт участков дорог в направлении Кырчаны - Нема - Кильмезь, что далеко от проверяющих. Это очень важно для «Тиграна», так как качество работ близко не лежит с идеальным».

Тогда проверить версию из «серого дома» было невозможно, так как сезон дорожных работ наступает лишь в мае. Зато сегодня можно утвер­ждать, опираясь на видео- и фотодоказательства, что «Тиг­ран Великий» действительно работает на предсказанном участке дороги. А также, как следует из открытых источников, «Вятавтодор» передал половину своего «дорожного бюджета» этой фирме. Из 656,5 миллиона рублей, что составляет половину стоимости всех пяти лотов, «Тигран» получил 303,8 миллиона.

Для чужих - совершенно секретно

Также, по высказанному в январе мнению источника, в этом году повторится ситуация с «прошлыми вятавтодоровскими дарами», то есть с прямой, без конкурса, передачей контракта «Тиграну Великому», причем по принципу «деньги в деньги» (то есть себе в очевидный убыток). При этом областное дорожное ведомство снова и «добровольно» согласится на то, что за свой счет будет контролировать сроки и качество исполнения заказа, участвовать в приемке объекта и оплате своими средствами гарантийных обязательств качества.

К сожалению, подтвердить версию о «чрезмерной щедрости «Вятавтодора» не удастся, так как руководство Дорожного комитета, по-видимому расценив размещение в ЕИС официальных документов как компромат на самих себя, больше не посвящает «посторонних» в свои дела.

Кому хлеб с маслом, кому кукиш ни с чем

Возможно, у читателей возникнет вопрос об отсутствии, мягко говоря, здравомыслия при передаче «Вятавтодором» своих контрактов «Тиграну Великому». Особенно в свете того, что 13 октября прошлого года был принят в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод в Неме. Это предприятие обеспечивало бы «Вятавтодор», купивший в лизинг за 75 млн руб. «асфальтобетонное производство», строительным материалом для ремонта дорог в Кильмезском, Сунском, Нолинском и Немском районах.

Однако «Тигран Великий», ремонтируя участок дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь, возит асфальтобетонную смесь за... 220 километров. Что, при отсутствии перегружателя, превращает материал в непригодный для употребления. И специалистам из Дорожного комитета должно быть очевидно, что ни о каком качестве дорожного ремонта не может быть и речи.

Как пояснил специалист-дорожник, перегружатель - это такой механизм, который не дает остывать асфальтобетонной смеси. «Максимальный путь для транспортировки асфальта без подогрева и перемешивания, так как битум опускается книзу и смесь распадается на фракции, не может превышать 150 километров. Перегружателя у «Тиграна» нет, так что очевидно, что к 220-му километру он привозит дерьмо, которое нормальные строители не валят на дороги, а прямиком везут на свалку. Наверное, проверяющие качество работ не удосужились бы сунуть свой нос, даже если бы братья Варданяны (собственники компании «Тигран Великий») ремонтировали Мелькомбинатовский проезд (адрес Дорожного комитета Кировской области. - Ред.)».

Кстати, работники «Вятавтодора», особенно рабочие двух районных дорожных участков - в Кильмезском и Немском районах, говорят, что их «лишили куска хлеба»: не на что кормить семьи. Что особенно обидно, когда «свои» отдают подряды «иноземным гостям». «Разве это работа - собирать бычки по обочинам дорог? Может, кировские найдут где заработать, а нам почему кукиш ни с чем?»

Валентина ЗНАМЕНСКАЯ.