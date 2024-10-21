Территория эксперимента. Яранск протестует против строительства мусоросортировочной станции

Фото kirovreg.ru.

«Из искры возгорится пламя», - писал декабристам «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин. Потом это высказывание использовали в своей борьбе большевики. И из их искр пламя действительно вспыхнуло, охватив в октябре 1917 года всю Россию.

И вот сегодня пророческие слова Пушкина становятся актуальными снова. Пусть не для всей России, но для Кировской области точно. Искры народного негодования в последнее время загораются у нас с завидной регулярностью. Последняя из них (на сегодня) отмечена в Яранске.

Но областная власть во главе с губернатором относится к возрастающей протестной активности населения крайне несерьёзно. Видимо, забыли чиновники пушкинские строки.

В рамках закона?

Можно долго испытывать терпение русского народа. Он, в отличие от французов, не заводится с пол-оборота. Но всё же это терпение не бесконечно. И яраничи доказали эту истину.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области решило построить на территории Яранского района мусоросортировочную станцию в рамках нацпроекта «Экология». О её строительстве, как и о возведении трёх подобных объектов в Лузском, Вятскополянском и Шабалинском районах, сообщил ещё год назад министр охраны окружающей среды Тимур Абашев.

Сортировка и переработка мусора - вещь хорошая и нужная, так как ведёт к уменьшению площадей, занятых свалками (на чиновном новоязе - полигонами ТКО). И с таким утверждением согласно большинство населения. Согласны с ним и в Яранске. Вот только есть маленькое но.

Проект, который активно продвигает региональное министерство, предполагает размещение объекта рядом с деревней Кадаево, на расстоянии всего 650 метров от этого населённого пункта. Столь близкое соседство с мусорной площадкой сильно обеспокоило население не только этой деревни, но и всего Яранского района.

Поначалу люди активно обсуждали это спорное (с их точки зрения) решение власти в социальных сетях, но удовлетворяющего их ответа на закономерную озабоченность от чиновников не получили. Более того, министерство охраны окружающей среды настаивает, что всё сделано в рамках закона.

«Земельный участок для размещения предприятия по сортировке отходов расположен на землях промышленности в непосредственной близости к действующему полигону размещения отходов, - ответили чиновники людям. - Земли вокруг действующего полигона уже фактически ограничены в обороте, на них запрещено размещать объекты отдыха и туризма, выращивать сельхозпродукцию. Земельный участок расположен вне водоохранных зон водных объектов, не входит в состав особо охраняемых природных территорий, расположен на удалении 650 метров до ближайшего населённого пункта. То есть отвечает установленным законом требованиям для размещения подобных объектов».

А раз нормы не нарушены, то чиновники перешли от слов к действиям. Была выбрана подрядная проектная организация - ООО «Кам­экопроект», которая начала проектирование объекта.

Но такая уверенность власти в своей правоте вдруг натолкнулась на активное противодействие народа. Произошло это в конце сентября на публичных слушаниях, которые организовала муниципальная власть.

Протесты не прекратились

Публичные слушания прошли в здании администрации Яранского района. На них пришло более 70 активных граждан, что для данного райцентра очень серьёзное представительство. Дискуссия получилась долгой и жаркой. По времени она вышла за отведённый на неё чиновниками срок.

Прийти к общему знаменателю люди и власти предержащие не смогли. А когда чиновники решили в одностороннем порядке завершить обсуждение, активисты отказались покидать помещение. Поэтому была вызвана полиция.

Впрочем, такой печальный итог не обескуражил региональную власть. Более того, на сайте правительства Кировской области появилось следующее сообщение: «Большинство участников общественного обсуждения поддержали идею по созданию сортировочной станции. Тем не менее слушания продолжены в онлайн­формате».

Ставить точку в этом деле действительно рановато. Недавно в интернете жительница Яранска Людмила Клюжева обратилась к губернатору с предостережением: «Считаю своим долгом информировать Вас о законном нарастании протестного духа у яраничей. Вашему вниманию предлагаю ссылку. Прошу Вас особенно обратить внимание на комментарии. В большинстве своём они жёсткие, но правдивые». А днём позже, не получив ответа от главы региона, Клюжева обратилась к Президенту РФ.

«Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, - написала активистка. - На расстоянии 1,8 км от Яранска местная исполнительная власть совместно с министерством охраны природы Кировской области решили построить межрайонный полигон ТБО и сортировочную станцию. С народом никто не советовался о выборе места! В своих ответах на наши обращения министерство нагло лжёт!.. Просим Вас вмешаться в ситуацию, помочь яраничам отстоять право на чистую экологию».

Там же женщина отметила, что граждане не против мусоросортировочной станции как таковой, но просят найти для неё иное место, благо участков в районе достаточно.

В общем, нашла коса на камень.

Фото kirovreg.ru.

Зажигают в разных местах

В связи с ситуацией в Яранске нельзя не вспомнить о том, как, только что ступив на вятскую землю, новый глава региона ринулся защищать жителей д. Скоковы Слободского района от строительства по соседству с этой деревней мусороперерабатывающего завода. Сегодня же губернатор предпочитает игнорировать мнение яраничей, хотя под обращением против новой мусоросортировки подписались порядка полутора тысяч жителей района.

Такое невнимание к мнению населения Яранского района может быть чревато последствиями. Помните поговорку о том, что русские долго запрягают, да быстро ездят? Так вот, она как раз о Яранске. В конце нулевых «эффективный частный собственник» Николай Ганжела обанкротил, а фактически уничтожил ведущие пред­приятия этого районного центра. Многие яраничи остались тогда без работы и с большим трудом сводили концы с концами.

Эхо ганжеловской эпохи не угасло. Экономическая ситуация в районе до сих пор остаётся сложной. Да и из памяти людской то время не исчезло, хотя прошло уже больше десятка лет.

И вот под этот кипящий котёл с закрытой наглухо крышкой министерство охраны окружающей среды решило подложить дровишек. Чем закончится такое безрассудство, сказать сложно. Эксперимент, который региональная власть проводит там над народом, ещё не закончен.

Но ведь в Кировской области полем для губернаторских экспериментов выступает не только Яранский район. Команда нынешнего главы региона уже пробовала на прочность людские нервы в разных местах области. В Подосиновском районе, например, то же министерство охраны окружающей среды в 2023 году попыталось организовать национальный парк без обсуждения этого вопроса с жителями. Ажиотаж случился немаленький, хотя информация за рамки области не вышла.

А вот волнения в Кирово-Чепецке, случившиеся после гибели маленькой девочки под обломками дерева, стали достоянием всей страны. Как и в Яранске, обсуждение и осуждение бездействия местной власти чепчанами из интернета быстро переметнулись на городские улицы. И лишь срочная отставка главы администрации Кирово-Чепецка смогла снять остроту вопроса. Хотя и не в полной мере. Недовольство городским руководством по-прежнему остаётся.

Сейчас сложно сказать, где «рванёт» в следующий раз. Но по поводу того, что «рванёт», сомнений не остаётся, когда смотришь, как областные чиновники проводят там и сям эксперименты, называя это «постановкой амбициозных целей».

Артём ОБЛОМОВ.