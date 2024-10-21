Термометр ушёл в минус. Региональное министерство энергетики и ЖКХ сорвало начало отопительного сезона в КО

Температура воздуха за окном, как ей и положено в середине осени, ушла к нулевой отметке. А отопительный сезон в Котельниче вовремя так и не начался. На 10 октября порядка 50 многоквартирных домов оставались без тепла.

Люди мёрзли в своих квартирах. А в это время куратор Котельнича по линии региональной власти, заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев проводил время на Петербургском международном газовом форуме, где решал глобальные задачи да выгуливал свою недавнюю государственную награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Спустя пару дней тепло в квартиры котельничан, конечно, пошло. Но до этого пришлось им помёрзнуть.

Можно сказать, что чиновникам всех рангов в данном случае повезло: до полноценной чрезвычайной ситуации (ЧС) дело не дошло. Но и поводов почивать на лаврах нет. Однако на последней планёрке при губернаторе ситуация с началом отопительного сезона в области подана и Жердевым, и его подчинённым - министром энергетики и ЖКХ Кировской области Владимиром Климентовским как управляемая и протекающая без особых проблем.

При этом на планёрке ни сам губернатор, ни его команда не вспомнили, как в 2022 году тот же самый глава региона требовал от министерства энергетики и ЖКХ, чтобы стопроцентная готовность области к отопительному сезону была обеспечена к 1 сентября каждого года. Но, видимо, кто старое помянет… А так недолго и всё правительство в кутузовых превратить.

Половина Котельнича без тепла

То, что с началом отопительного сезона в Котельниче будут проблемы, было ясно ещё летом, в июле. Тогда на заседании промышленного комитета Заксобрания обсуждался вопрос подготовки к зиме, и в полный рост встала проблема с неустойчивым финансовым состоянием предприятия «Коммунэнерго», которое отапливает Котельнич и ещё несколько муниципалитетов юго-запада области. На этом заседании Жердев пообещал депутатам не допустить срыва отопительного сезона.

Прошло два месяца, и 30 сентября глава Котельнича Олег Исмаилов на планёрке у губернатора во всеуслышание заявил, что «Коммунэнерго» не справилось с задачей подготовки города к началу отопительного сезона, и муниципальная власть вводит режим ЧС. Чтобы разобраться на месте, что к чему, и помочь чиновникам местного самоуправления решить проблему, губернатор в этот же день отправил в Котельнич министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского.

Чем занимался министр в райцентре, нам не известно. Однако результат превзошёл любые ожидания: 10 октября, в четверг, полсотни многоквартирных домов (а может быть, и больше) были без отопления. Об этом сообщили сами котельничане в сообществе «Честный Котельнич» (социальная сеть «ВКонтакте»), откликнувшись на призыв администраторов этой городской группы указать дома, где нет тепла.

Иными словами, за десять дней ни Климентовский, ни Исмаилов наладить работу ресурсоснабжающих организаций не смогли. Это получилось сделать лишь к выходным, да и то не всё пошло так, как должно. Тепло в некоторые дома подавалось в ограниченном объёме. «Батареи чуть тёплые», - писали котельничане.

Интересный факт: в тот же день, когда Исмаилов рассказал о проблемах с началом отопительного сезона, пришло сообщение, что Президент РФ с подачи губернатора наградил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Алексея Жердева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В свете замерзающего Котельнича и сам день присвоения награды, и её название выглядят прямым глумлением над людьми и здравым смыслом. О каких «трудовых успехах» высокопоставленного чиновника может идти речь, если в области сорвано начало отопительного сезона? Можно ли назвать работу «добросовестной», если за три месяца зампред не смог решить проблему с «Коммунэнерго», и за него её решали главы муниципалитетов?

Кого назначат «стрелочником»?

Когда факт срыва старта отопительного сезона стал очевиден, подчинённые Жердева постарались отвести от шефа все обвинения в бездеятельности и непрофессионализме. На прямой линии в региональной приёмной Президента РФ по вопросам отопления жилого фонда, которая прошла 9 октября, заместитель министра энергетики и ЖКХ назвал главной причиной отсутствия в домах тепла плохую работу управляющих компаний.

Могли бы, конечно, представители министерства энергетики и ЖКХ свалить всю вину на коллег из муниципалитета, как это любят делать в «сером доме». Да не тут-то было. Депутат городской думы Котельнича прямо написала: «Тут где-то в комментариях обвиняли депутатов, что они про отопление ничего не решали. Писала с думы. Ставили вопросы, решали в меру своих компетенций. Администрация за поставку угля рассчиталась. Деньги переведены были правительству области. Вот теперь оно отвечает за отопительный сезон в городе». И против таких фактов уж никак не попрёшь.

Более того, часть котельных в Котельниче перешла в ведение «Облкоммунсервиса», предприятия, подведомственного министерству энергетики и ЖКХ. А оно, как ещё в том же июле выяснилось, тоже едва сводит концы с концами, а потому топить котельничские дома начало со скрипом, то есть с нареканиями со стороны горожан.

Три месяца бездействия правительства области в решении вопроса с «Коммунэнерго» аукнулись котельничанам и с ещё одной стороны. «Коммунэнерго» не только не заготовило нужный объём топлива для котельных, но и тепловые сети не обслуживало. В результате последние стоят без изоляции, что приведёт к увеличению потерь тепла и, как следствие, к «конским» суммам в платёжках за оное.

В этой истории с Котельничем следует обратить пристальное внимание на даты. А они говорят о том, что только затянувшееся бабье лето спасло жителей многоквартирных домов в Котельниче от вымерзания, а область - от крупнейшего провала в подготовке и начале отопительного сезона. Если б холода пришли в сентябре, как обычно, то ЧС пришлось бы объявлять во многих муниципалитетах.

Да и сегодня, по словам Владимира Климентовского, лишь пять муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме. А как же с остальными, если учесть, что календарь показывает середину октября? Куда вдруг пропали «радужные» цифры из сентябрьских докладов?

Зима пришла неожиданно

Холодные батареи в квартирах в октябре сильно разогрели вятскую публику. Жалобы на отсутствие тепла посыпались как из рога изобилия. И их добросовестно зафиксировал Центр управления регионом (ЦУР), который по своей обязанности регистрирует претензии граждан, опубликованные в социальных сетях. И такой рост активности горожан не остался незамеченным. Он стал предметом разбирательства на последней планёрке у губернатора.

Как водится, выступили по этому вопросу два докладчика - Жердев и Климентовский. Однако ни тот, ни другой не сообщили губернатору, что буквально на днях замерзал Котельнич. Акцент они сделали на десяти кировских домах, в которых отопление было отключено из-за аварий на тепловых сетях. Да и как было не упомянуть именно эти дома, коль скоро подачу в них тепла теплоснабжающая организация обязалась восстановить в этот же день?

И всё же кое-что интересное в докладах чиновников от ЖКХ прозвучало. Во-первых, готовность всех муниципальных образований к зиме (а не только указанных выше пяти) будет достигнута лишь к 5 ноября. И тут не худо будет вспомнить назначенную губернатором в 2022 году дату такой готовности - 1 сентября. Где сентябрь и где ноябрь? Такое расхождение никого не озадачивает? Областное руководство, как можно убедиться, нет. Ну а что до населения, то, видимо, в «сером доме» считают, что память у людей подобна памяти аквариумных рыбок.

Во-вторых, по словам Климентовского, готовность ресурсоснабжающих организаций оценивается в 80 процентов, хотя ещё в сентябре министр называл другую цифру, более высокую - 94 процента. Так когда же он говорил правду?

В-третьих, ещё 1 сентября было ясно, что в области беда с запасами каменного угля для котельных. Но вот прошло полтора месяца, и многое ли изменилось? Да самая, можно сказать, малость - запасы выросли лишь на 20 процентов. Но и в этом случае до норматива недотягивают.

Из всего вышеперечисленного можно сделать однозначный вывод, что нынешний сезон подготовки области к зиме оказался самым провальным за последние как минимум пять лет. Такого комплекса проблем с пуском тепла не было, пожалуй, с «лихих девяностых».

Всё отличие нынешней ситуации от событий 25-летней давности заключается только в том, что ответственность за все эти безобразия сегодня никто не понёс. А Жердева, как мы уже сказали, за такую работу даже наградили.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.