Термометр уходит в минус. Региональное министерство энергетики и ЖКХ не справляется с подготовкой к зиме

Фото newsler.ru.

На прошлой неделе состоялось совещание у главного федерального инспектора (ГФИ) по Кировской области Григория Житенёва. Оно было посвящено подготовке региона к зиме. О текущей работе докладывали заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев (по совместительству - куратор от лица регионального правительства Котельнича и Котельничского района) и министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

По словам региональных чиновников, с подготовкой к новому отопительному сезону в регионе всё хорошо, есть лишь мелкие недостатки, над устранением которых усердно работает профильное министерство вкупе со своим куратором. Но мы-то с вами знаем цену победным реляциям чиновников?

Затон «осчастливят» газом

Одной из тем, которые обсуждали на совещании, была проблема с отоплением Затона - заречного микрорайона города Котельнича. Уже несколько лет в зимнюю пору температура в квартирах жителей Затона держится ниже всяких нормативов. И предстоящая зима не обещает быть легкой: котельная не отремонтирована, уголь на нее не завозится, теплотрассы не опрессовываются. К тому же нынче в дополнение ко всему возникли проблемы с собственником котельной. При этом ни администрация города Котельнича, ни министерство энергетики и ЖКХ не спешат навести в Затоне порядок.

Видя всё это, люди недавно даже написали письмо Деду Морозу.

«Сделай так, дедушка, чтобы не пришли в наш забытый Богом и губернатором поселок стужа и зимние холода, - просили они сказочного персонажа. - Вели братцам Апрелю или Маю, а лучше Июню, чтобы цвели у нас подснежники или одуванчики, а иначе сами станем «подснежниками» (так называют людей, замерзших в сугробе, чьи останки находят весной. - Ред.). Ведь словами господина Климентовского (глава министерства ЖКХ) и покрывающего его «котельничского куратора» Жердева (вице-премьер правительства) - дома не обогреешь».

Понятно, что это письмо - сарказм в чистом виде, крик души отчаявшихся людей. И вот на совещании у ГФИ выяснилось, что решение проблемы с отоплением домов в Затоне Алексей Жердев всё же нашёл.

Он доложил Житенёву, что «принято решение об установке индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах. Администрация города провела конкурс, выбран подрядчик для поставки, установки и пусконаладки газовых котлов наружного размещения. Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Отопительный сезон в микрорайоне будет начат от действующей котельной».

И в этом докладе регионального зампреда «прекрасно» всё. Во-первых, как может начаться отопительный сезон «от действующей» котельной, если она сама не приведена в порядок и топливо для неё не завезено?

Во-вторых, газовые котлы, которые в Затоне собираются ставить, будут всё-таки индивидуальными для каждой квартиры или всё-таки домовыми? И за чей счёт будет этот банкет? Какие затраты будут переложены на плечи жителей Затона? Ведь все мы прекрасно знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

И, наконец, в-третьих, не повторится ли при переходе на отопление домов от газовых котлов в Затоне ситуация, которая несколько лет назад сложилась в Котельничском районе и Нолинске, когда жителей заставляли платить и за центральное отопление от котельной, и за потребленный для отопления от индивидуальных квартирных котлов газ? О предотвращении таких рисков в докладе Жердева ничего не сказано. Да он, думается, и не знает, что такое может быть. Команда нынешнего губернатора всерьез уверена, что до их прихода в регион жизни здесь не было в принципе.

В общем, проблема Затона, как нам видится, правительством области не решена и жителей этого микрорайона ожидают с наступлением холодов трудные времена.

Топить нечем

На совещании у ГФИ, которое, напомним, состоялось 10 сентября (и это важно!), областные чиновники проговорились о проблеме с формированием запасов топлива на зиму. По их словам, «на 1 сентября ресурсоснабжающими организациями сформировано 62,3 процента запаса каменного угля, 68,6 процента мазута, 148,9 процента других видов топлива». Попросту говоря, сентябрь уже в разгаре, а теплоснабжение потребителей на весь сезон холодов под большим вопросом.

И тут нельзя не вспомнить о том, что в начале июля на заседании промышленного комитета Заксобрания области заместитель министра энергетики и ЖКХ Алексей Журавлёв докладывал: на 1 июля запасов каменного угля было 42 процента, мазута - 46 процентов и 80 процентов древесного топлива. Эти цифры уже тогда вызвали обеспокоенность у региональных депутатов.

В частности, депутат Дмитрий Русских выразил сомнение в том, что министерство энергетики и ЖКХ справится на сто процентов с задачей подготовки к новому отопительному сезону. В ответ на замечания Алексей Жердев заверил его, что к осени все проблемы будут решены и область уверенно войдет в грядущую зиму.

Но получилось что получилось. Два месяца прошло, а к началу сентября в котельных так и не был сформирован нормативный запас топлива.

Помимо Затона, не решены проблемы теплоснабжения в других городах и весях области. Из-за нерешенности финансовых проблем предприятия «Коммунэнерго» под вопросом остается теплоснабжение Советска, Яранска и Котельнича. Ничего не известно об устранении недостатков в теплоснабжении нескольких населенных пунктов Верхнекамского района. Нет уверенности в том, что новая котельная, запущенная в поселке Заря Опаринского района, достойно справится с задачей обогрева квартир. Протестируют холода и обновленную систему водоснабжения поселка Ленинская искра в Котельничском районе. И так далее и тому подобное.

Одним словом, горячих точек, которые впору бы назвать, конечно, ледяными, на карте области в преддверии нового отопительного сезона много. И их количество, как показали последние годы, только растет, и пока не видно, что министерство энергетики и ЖКХ их так или иначе ликвидировало.

Согласитесь, всё это как-то плохо сочетается с парадными цифрами, которые называют подчинённые Жердева и Климентовского в отчётах о том, что «к отопительному сезону подготовлено 99 процентов жилищного фонда, 94 процента котельных,

85 процентов тепловых сетей, 94 процента водопроводных и 96 процентов канализационных сетей».

Визит прокурора

Фото Прокуратуры Кировской области.

27 августа состоялся рабочий выезд и. о. прокурора Кировской области Дмитрия Шерстнёва в Котельничский район.

Внимание руководителя регионального надзорного органа в первую очередь было обращено на вопросы исполнения законодательства в сфере ЖКХ при подготовке к предстоящему отопительному сезону котельных, при эксплуатации которых обеспечивается ресурсом жилой фонд и социально значимые объекты в селе Юрьево и в микрорайоне Затон города Котельнича. Работоспособности объектов ЖКХ в указанных населенных пунктах уделяется пристальное внимание органов государственной власти, в том числе прокуратуры при надзорном сопровождении, поскольку в предыдущие годы имели место факты систематического нарушения прав потребителей на предоставление качественных коммунальных услуг и ресурсов.

В ходе личной беседы с местными жителями принято коллективное обращение, доводы которого содержат просьбу о реагировании в рамках прокурорского надзора в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения. Проверить эти доводы граждан Дмитрий Шерстнёв поручил Котельничскому межрайонному прокурору Антону Жданову. Результаты взяты на личный контроль.

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления состоялось оперативное совещание с главами города Котельнича и Котельничского муниципального района, обсуждены вопросы повышения качества жизни населения.

Артём ОБЛОМОВ.