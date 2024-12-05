Техника на страже закона. Против телефонных мошенников будут внедрены сразу тридцать технологических мер

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Минцифры направило ведомствам пакет из тридцати новых мер против телефонного мошенничества и рассчитывает согласовать его с ними до конца 2024 года, сообщает «Российская газета».

Часть из тридцати мер уже известна: это формирование базы голосов телефонных мошенников, запрет массовых спам-звонков, обзвонов и СМС-рассылок, а также маркировка звонков от юрлиц.

Согласно президентскому указу, одной из национальных целей развития является цифровая трансформация. Обозначен целый перечень задач, которые предполагается решать в рамках этой цели, в том числе необходимость снижения ущерба от кибермошенничества. Потребность в выработке новых решений и новых подходов к борьбе со злоумышленниками объясняется ростом случаев мошенничества. По данным МВД, в 2024 году ущерб от их действий в России составил 136 млрд рублей. Только официально было зарегистрировано 359 тысяч преступлений. Реальное число атак, конечно, гораздо выше, напоминает член Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Немкин.

Ранее принятые меры уже показали свою эффективность. Так, платформа «Антифрод», позволяющая Роскомнадзору блокировать звонки с подменных номеров, фактически убрала эту проблему из повестки. Хорошо себя показала и платформа «Антифишинг» по блокировке вредоносных интернет-страниц. В результате по итогам второго квартала этого года количество операций, проведенных без добровольного согласия клиентов, сократилось. Российские банки отразили 16,3 млн попыток хищений денежных средств на общую сумму 2,3 трлн рублей. Это почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

Следующим шагом станет консолидация усилий в рамках единой платформы по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов. Она объединит системы «Антифрод» и «Антифишинг», «Мультисканер» для проверки гражданами ресурсов на наличие вирусов, «ФинЦЕРТ» по обмену данными об актуальных атаках, а также системы защиты банков и операторов связи, создавая комплексную защиту от любых угроз.

В перспективе платформа также сможет бороться с мошенническими звонками в мессенджерах и дипфейками, пояснил Александр Шойтов.

Помимо технических средств чрезвычайно важной частью работы являются просвещение и повышение уровня цифровой грамотности пользователей, отмечает Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies.

Что же касается перспективных инструментов по борьбе с мошенниками, то это установление запрета на отправку СМС-сообщений во время звонков. Предполагается, что это позволит предотвратить совершение мошеннических атак, а также исключит возможность передачи конфиденциальных данных СМС-кодов. Обсуждается также создание базы биометрических образцов голосов телефонных мошенников. Биометрические данные могут передаваться в органы внутренних дел и использоваться для непосредственного поиска мошенников.

Артур БРОДИН.

Подготовлено по материалам «Российской газеты».