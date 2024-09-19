Театральная прогулка

Тёплая осень пришла незаметно. Солнечным субботним вечером группа людей, заинтересованных театральным искусством, под предводительством экскурсовода Юлии Френкель совершила прогулку по старым улицам Кирова.

Путь мы начали с Театральной площади. Именно там, возле фонтана, было место встречи. Ровно в четыре часа вечера, когда все собрались, началась экскурсия «Город в поисках театра».

Кировский драмтеатр

«Откуда же появился в нашем городе театр?» - с этого вопроса начала свой рассказ Юлия Маратовна. Театральная летопись Вятки начинается в 1812 году. Большой вклад в развитие театра внёс почтмейстер, дворянин, «статский советник и разных орденов кавалер» Алексей Иванович Казимирский. Он любил театр, потому всеми силами хотел сделать так, чтобы у его семьи, друзей и у жителей Вятки появилась такая же любовь к этому искусству. В историю почтмейстер вошёл как создатель одной из первых вятских театральных трупп.

Круг театралов постепенно расширялся. Тут вспоминается династия купцов Прозоровых. Отправленный в ссылку Александр Герцен тоже принимал участие в спектаклях. Кроме того, он вовлёк в постановки архитектора Александра Витберга.

«Обратите внимание на фонтан в центре площади, - сказала экскурсовод. - Именно там было наше первое театральное здание». Деньги на строительство собирали по крупицам. Силами неравнодушных жителей накопили порядка 20 тысяч рублей. Возведение здания поручили главному губернскому архитектору Ивану Васильевичу Нефедьеву, благодаря которому уже в 1877 году долгожданный деревянный театр был торжественно открыт. На открытии присутствовал сам Нефедьев. Архитектор не переставал нахваливать свою постройку. Это неудивительно, потому что для XIX века здание действительно было шикарным: десять рядов с посадочными местами, ложи, помещения для декораций, гримуборные. Поначалу ставили небольшие сценки».

Здание Нефедьева простояло около 40 лет. В 1909 году за его реставрацию взялся Иван Аполлонович Чарушин. Время шло, и к тридцатым годам ХХ века было принято решение о строительстве нового, современного театра. Для такого масштабного проекта пригласили архитекторов из Москвы, а рабочие «Метростроя» сделали огромную люстру, которая до сих пор украшает драмтеатр.

Благодаря активному строительству уже в 1939 году в новом здании был открыт первый театральный сезон - спектаклем «Любовь Яровая».

Великая Отечественная война не обошла стороной театр и его труппу. Во время войны артисты уехали в город Слободской. Они не прекращали работать на сцене Дома культуры фабрики «Белка». Кроме того, артисты создавали фронтовые бригады и ездили на фронт, выступая с концертами перед солдатами. Из блокадного Ленинграда в Киров был эвакуирован советский поэт, сценарист и драматург Евгений Шварц. Евгений Львович работал заведующим литературной частью Кировского драматического театра. Однажды литератор пришёл в театральный буфет. На столе он увидел хлеб. Первым делом Шварц спросил: «Сколько мне можно съесть?» В памяти поэта навсегда остался блокадный суточный паёк.

В те страшные годы местный театр стал домом для Ленинградского Большого драматического театра. Актёрский состав приехал в Киров прямиком из Баку, где был на гастролях. В Кирове артисты БДТ продолжили показывать спектакли из своего репертуара. Каждое такое мероприятие поддерживало дух бойцов и жителей города. В новый год здесь устраивали утренники, проводили ёлки. «Все хотели отвлечься от этого ужаса войны. Люди, стоявшие по двенадцать часов за станком, приходили смотреть на артистов. Зал был заполнен полностью», - рассказывает Юлия Френкель.

В 1950-е годы началась новая эпоха в жизни театра. Величайшим его режиссёром по сей день считается Евгений Кузьмич Степанцев. Знаковой работой Степанцева стала постановка по роману Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая». Режиссёр-постановщик спектакля, исполнительницы центральных ролей Н.П. Погоришная и Е.В. Николаева впервые в истории театра были удостоены званий лауреатов Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского.

Заканчивая погружение в прошлое Кировского драматического театра, Юлия Маратовна произнесла: «Пусть меняются жизнь и обстоятельства, но у каждого театра есть прекрасная история и летопись».

Всё лучшее - детям

Шагая по улице Карла Маркса, мы приближались к любимому месту всех кировских мальчишек и девчонок советского времени. Напротив здания первой электростанции красуется ярко-розовый особняк купца Аршаулова. На долгие годы этот дом стал местом, в котором царили детский смех и беззаботная радость.

История кукольного театра начинается с 1935 года. В то время образованное население Кирова понимало, что детей необходимо вовлекать в культуру, обучать новому и прекрасному. Первым спектаклем был «Багаж из Китая» по пьесе неизвестного автора. Постановка бранилась публикой, так как создана она была непрофессиональными артистами.

Жизнь кукольного театра шла размеренно до 1941 года, до начала Великой Отечественной войны. Первый его режиссёр Сергей Воронецкий погиб на фронте, а труппа артистов работала в Кировском драмтеатре. Мало того что у актёров-кукольников не было постоянного пристанища, так они свой единственный автомобиль отдали на нужды фронта…

В это трудное время художественным руководителем театра стал Анатолий Николаевич Афанасьев. В 1942 году Афанасьев пригласил для создания спектаклей Евгения Шварца. «Представьте себе, специально для нашего театра кукол Евгений Львович написал свой вариант пьесы «Красная шапочка»», - сообщает экскурсовод.

В 1957 году бывшее родовое гнездо Петра Аршаулова отдали для создания детского комплекса, в который входили театр кукол, библиотека и кинотеатр. В 2009 году Кировскому театру кукол присвоили имя А.Н. Афанасьева. В том же году театр переехал в современное здание.

Следуя по улице Спасской, мы прошли мимо одного из корпусов Вятской мужской гимназии. Это учебное заведение сыграло огромную роль в становлении театральной жизни города. Во главе с тем самым почтмейстером Казимирским к миру искусства приобщались учителя и ученики гимназии. «Если мужская гимназия находится здесь, то женская стоит на улице Московской. Как вы думаете, где могли встретиться мальчики и девочки? Конечно же, на спектаклях!» - говорит Юлия Маратовна.

Жёлтое солнце Кирова

В 1813 году для купца Аршаулова был построен особняк, который через 13 лет передали Вятскому благородному собранию. Здесь чиновники, купцы и знатные гости города проводили свои вечера. Работал клуб два раза в неделю: в среду сюда наведывались мужчины, чтобы поиграть в бостон, а по воскресеньям приходили семьи, любящие танцевать. Спектакли же чаще всего ставили в канун Рождества и после светлого праздника Пасхи.

А в 1935 году здесь поселился театр юного зрителя. Тогда педагоги города пришли к выводу, что детям необходимо просвещаться. Главной целью ТЮЗа было воспитание патриотизма, любви к Родине. Нередко сразу после урока литературы школьники бежали в театр, чтобы собственными глазами увидеть интерпретацию прочитанного произведения.

Подытоживая экскурсию, Юлия Френкель призвала каждого приобщиться к культурной жизни Кирова: «Ходите в театры, приходите в музеи. Давайте вместе участвовать в жизни нашего города».

Ксения АФАНАСЬЕВА.