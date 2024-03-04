Такси или автобус? Пока без вариантов

В Опаринский муниципальный округ поступил новый автобус. Он будет работать на внутренних маршрутах. Но поскольку на участке Вазюк - Опарино почти что обещан асфальт, самое время поговорить об автобусном маршруте до Кирова.

Незадолго до этого события появилось сообщение правительства Кировской области о том, что еще в три района пришел «Умный проезд». Благодаря данному сервису льготники могут оплачивать поездки на общественном транспорте картой «Мир».

Такая возможность есть у жителей города Кирова, города Слободского и Слободского района, Белохолуницкого района. Недавно к проекту присоединились Мурашинский, Опаринский и Юрьянский районы.

Наверное, не каждый имеющий право на льготы ради нескольких поездок внутри района начнет процедуру оформления: для этого необходимы подтвержденный льготный статус в органах соцзащиты и регистрация в системе «Умные услуги». Да и выгода невелика. Вот если бы на автобусе можно было доехать до Кирова… Тогда другое дело.

И задаются читатели сайта «Опаринская сорока» вполне разумными вопросами. Например, таким: а не пора ли наладить не только внутрирайонное, но и межрайонное автобусное сообщение? Автобусы получаем, в «Умные проезды» входим, но ездим на такси (без оформления, без регистрации маршрута, без налогов, без страховки) за 700 рублей в одну сторону. При наличии конкуренции и с учётом дотирования пассажирских перевозок ценник был бы ниже.

Вопрос, конечно, интересный. Но прежде, чем претворять желаемое в жизнь или просто мечтать, обратимся к собственному печальному опыту. Да-да, он имел место.

Недолгая радость

Вспомните, как радовались в 2010 году опаринцы, когда автодорога от Вазюка до Опарино была открыта для движения. Даже остановка автобусная на въезде в посёлок появилась. Тогда же пассажирские перевозки по маршруту от Опарино до Кирова и обратно начали осуществлять на микроавтобусах трое предпринимателей из райцентра и двое из Кирова.

Внести свою лепту решило и государство. С 18 августа 2011 года ООО «Кировпассажиравтотранс» открыло движение по автобусному маршруту Киров - Опарино. Отправлялся автобус с автовокзала г. Кирова в 16-30, из Опарино - в пять утра от здания почты.

Только недолго музыка играла… С 1 декабря 2011 года рейсы были отменены. Причины разные. Первая и главная - низкий пассажиропоток и убытки компании-перевозчика, только за сентябрь-октябрь они составили 148 тысяч рублей.

Вечером кировский автобус с кировским же водителем приходил в Опарино, рано утром следующего дня отправлялся в Киров. Водителю нужно было где-то ночевать. Помещение выделили в бывшем интернате средней школы. Местом стоянки автобуса был определен гараж бывшего Октябрьского леспромхоза (здесь же проводился предрейсовый осмотр медработником). Думаете, водителю было удобно? Встать ни свет ни заря, сбегать на другой конец поселка и к пяти утра подать транспорт на остановку. Кстати, необорудованную. Ни водитель, ни автобус постоянно не были закреплены за данным рейсом. Расписание движения автобуса не совпадало с расписанием движения местных автобусов, которые тогда еще приходили к вечернему поезду.

Что касается пассажиропотока, он искусственно занижался. Пассажирам, которые садились в Опарино, сразу билеты не продавались. Водитель выписывал их позднее, где-то перед Мурашами, и просил говорить контролёрам, что пассажиры едут от поворота на Мураши. Разница с каждого билета составляла 80 руб­лей. И куда они исчезали? А через некоторое время мягкие сиденья сменились жёсткими, салон перестал обогреваться.

С 1 декабря 2011 года рейс Киров - Опарино - Киров был отменен. Инициатива вновь перешла к частным перевозчикам-таксистам, коим нынче несть числа, если верить сообщениям в социальных сетях.

Так нужен ли Опаринскому району (муниципальному округу) автобусный маршрут до Кирова? Безусловно. Но это должен быть не кировский, а районный автобус с удобным для людей расписанием.

И опять вопросы. Где взять еще одно транспортное средство, если автобус, на котором перевозили пассажиров по Опаринскому району в течение года, возвращается в Юрьянское автотранспортное предприятие, к своему владельцу? Где найти водителя с опытом и с соответствующей категорией? Кто будет просчитывать вероятные риски? Кто возьмет на себя возмещение неизбежных убытков? Здесь нужно не только желание или нежелание - обоснованный экономический расчет.

Интересно, совпадает ли точка зрения администрации округа с мнением его рядовых жителей? И реально ли в условиях, когда по области закрыто большое количество автостанций и отменена масса автобусных маршрутов, в том числе между райцентрами и Кировом, пустить автобус Опарино - Киров, пусть и не ежедневный?

Что думают по этому поводу пассажиры, перевозчики, работники администрации? Автобус - реальность или это из области фантастики?

Татьяна Тунгусова,

«Опаринская сорока» (vk.com/oparino_soroka).

Фото автора и kirovreg.ru.