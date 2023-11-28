Такой беспощадный капремонт. Из-за незавершённого вовремя капремонта жильцов выгоняет из квартир чёрная плесень

В доме на улице Шинников, 17, в Кирове запланирован капитальный ремонт фасада, фундамента и крыши на общую сумму более 4,5 млн рублей. В сентябре подрядчик занялся фасадом. Рабочие отбили со стен штукатурку, оголив несущие конструкции здания, а затем исчезли. Уже два месяца на объекте никого нет. Зато в квартирах жильцов дома появилась плесень.

Первой забила тревогу Мария Сырчина - мама трёхмесячного ребёнка. В июле перед рождением дочки семья сделала ремонт в квартире - везде поменяли обои. Сейчас на стенах и под обоями - чёрная плесень. Грибок есть на игрушках и даже на детском одеяле.

«Перед рождением дочери мы купили новое одеяло. Положили его под кровать, а когда достали, оно всё было в плесени. Пытались отстирать, но не получилось», - рассказала Мария.

В квартире стоит специфический запах. Также её жильцы жалуются, что стало значительно холоднее. Плесень есть и у других обитателей дома. Люди боятся за своё здоровье и за здоровье своих детей. Они обратились за помощью в Народный фронт.

Когда общественники приехали на место, навстречу им вышли представители управляющей компании. Они рассказали, что Фонд капремонта никак не реагирует на обращения, сроки завершения ремонта называет максимально расплывчато - в период с 2023 по 2024 год. Подрядчик неоднократно обещал возобновить работы, но не делает этого.

Пришли на встречу с представителями Народного фронта и рабочие. По их словам, подрядчик не привозит материалы и не платит зарплату.

«Первый этаж дома - из крупноразмерных шлакоблоков. Сейчас швы между блоками не замазаны. Из-за этого происходит надувание, холодный уличный воздух попадает в квартиры. Понятно, что делать ремонт в квартирах бессмысленно. Подрядчику необходимо сейчас загерметизировать места, где есть продувы. Сделать это можно и в зимний период, так как для этого существуют специальные составы», - рассказал эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев.

Народный фронт направил обращение в прокуратуру.