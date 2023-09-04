«Так начинаются школьные годы». Далеко не все школы встретили новый учебный год без проблем

Буквально за несколько последних дней в правительстве Кировской области прошло два заседания, так или иначе посвященных школам. На первом говорилось о выполнении поручений Президента РФ и нацпроектов, касающихся совершенствования обучения, второе было посвящено подготовке учебных заведений к 1 сентября.

То, что на таком коротком отрезке времени провели оба эти мероприятия, совсем не удивительно: нужно было «сверить часы» в преддверии начала учебного года.

С чем же подошла система школьного образования Кировской области к старту нового учебного года?

Вторая смена остаётся

Чтобы понимать масштаб задач и ответственности правительства, нужно знать, что в Кировской области функционирует свыше 1100 учебных заведений, из которых около 500 - это общеобразовательные школы. За парты вчера село 147 тысяч детей, из них почти 15 тысяч - первоклашки.

Всё лето школьные администрации готовили свои заведения к новому учебному году. Ремонтировали, мыли, скребли, покупали новое оборудование, списывали в утиль старое и т. д. и т. п. В результате все они своевременно открыли свои двери перед учениками.

По словам зампреда правительства региона Светланы Шумайловой, обучение во всех школах области будет вестись очно. «Удаленка» не запланирована. Хотя ранее региональный министр образования Ольга Рысева сообщала, что там, где ремонтные работы не завершены (как, например, в Демьяновской школе), дети будут учиться в онлайн-формате, и это тогда встретило критику со стороны губернатора области.

В то же время, вопреки поручению Президента РФ о переводе всех школьников на обучение в одну смену, в Кировской области 93 школы (в основном в областном центре) будут учить детей в две смены. Несмотря на то что от общего числа учреждений они составляют всего 21 процент, это всё равно достаточно большое количество.

Почему же не выполнено указание Владимира Путина? Во-первых, потому, что область с треском провалила программу строительства новых школ. И здесь свалить всё на прошлое руководство региона не получится.

Во-вторых, процесс возведения новых общеобразовательных учреждений оказался более длительным, чем этого хотелось бы губернатору. Самый простой пример - строительство нового корпуса школы № 24 в городе Кирове.

Сейчас в ее старом здании тесно, и все ратуют за улучшение «жилищных условий». Было несколько попыток решить проблему за счет строительства нового здания в слободе Шевели, и первая из них - аж в 2018 году, но все они не увенчались успехом. Попробовал решить ее «с наскока» и нынешний глава региона. Но и у него не вышло за полтора года построить школу в Шевелях. И теперь в лучшем случае она откроет свои двери только в 2024 году. Так что еще два года ученикам и учителям школы № 24 придется тесниться в старом здании и вести учебный процесс в две смены.

О проблемах без утайки

По словам Светланы Шумайловой, далеко не во всех учебных заведениях области полностью завершен процесс подготовки к новому учебному году. Так, в общеобразовательной школе пос. Демьяново Подосиновского района (а там сегодня учится 500 детей) строители не закончили ремонт системы отоп­ления. Причиной этому стало позднее заключение контракта на данные работы. Первые две конкурсные процедуры не состоялись, процесс поиска подрядчика затянулся, а вместе с ним сместились и сроки замены батарей.

Однако, как указала зампред, дети в этой школе всё же сядут за парты. Ремонт системы отопления будет вестись во вторую смену, то есть после окончания уроков. К началу отопительного сезона, заверила Шумайлова, все работы закончат.

Оказалась неготовой к новому учебному году и школа № 2 в Малмыже. После того как строи­тели разобрали деревянную часть здания, в кирпичной её части в стене обнаружилась трещина. Сегодня ведётся техническое обследование строения экспертами. Они должны установить возможность дальнейшей эксплуатации здания. И только после этого будет заключён контракт на проведение там капитального ремонта. Пока же дети будут учиться во втором корпусе этой школы. Первый корпус, как обещает Шумайлова, откроют в октябре.

Есть проблемы и в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья пос. Торфяной (Оричевский район). Средства на ремонт кровли были преду­смотрены последними поправками в бюджете Кировской области. Но тут возникла заминка: потребовалось пересчитать проектно-сметную документацию, а потом еще дважды провести конкурсные процедуры. Сегодня, несмотря на то что подрядчик готов приступить к работам и все материалы уже завезены, ремонт остановлен в связи с началом учебного года. Крышу отремонтируют, по словам зампреда, в каникулярное время.

Не вполне готовы к полноценному началу учебного года и образовательные учреждения города Кирова. Так, в школах № 32 и 45 требуется ремонт системы водостока на крышах. Но так как эти работы не предусматривают разбора кровли, то их проведут в ближайшие выходные дни.

Несмотря на то что Светлана Шумайлова не скрыла от губернатора имеющиеся проблемы, связанные с ремонтами школьных зданий, нет никакой гарантии, что этот перечень проблемных школ является полным и исчерпывающим.

Как водится, многие упущения при подготовке образовательных учреждений к работе в новом учебном году будут выявлены осенними дождями и зимними холодами.

Пока без изменений

Нехватка школьных зданий и несвоевременно сделанные ремонты - только одна сторона медали, которая характеризует проблемы запуска учебного процесса. Гораздо более важной задачей системы образования остается ликвидация дефицита и омоложение педагогических кадров. А здесь переломить негативный тренд пока не получается.

По словам Шумайловой, сегодня в школах Кировской области работает более девяти тысяч учителей. Почти половину из этого числа составляют педагоги в возрасте от 45 до 60 лет. При этом почти 20 процентам из них 50 - 55 лет, а 16 процентам - больше 60 лет. Молодежи до 35 лет крайне мало - менее 20 процентов.

Дефицит педагогов на начало нового учебного года составляет, по словам зампреда, около 500 человек. Особенно школы нуждаются в преподавателях иностранного языка, математики, русского языка и литературы, а также в учителях начальных классов. И это при том, что ежегодно в школы приходит около 200 новых педагогов.

В правительстве как могут решают эту проблему. В частности, в школах ведется работа по профессиональной ориентации, нацеленная на получение выпускниками педагогического образования.

В некоторых школах со­зданы педагогические классы. В прошлом году их было 17 (400 учеников), а в этом будет 24. В последующем их количество возрастет до 41 класса.

Помогают решить проблему дефицита учительских кад­ров ВятГУ и педагогические колледжи. Среди студентов, получающих педобразование, ежегодно растет количество целевиков (за последний год увеличение на 26 процентов). А число бюджетных мест выросло на 275 и составило на 1 сентября 925 мест.

Студентов педагогических специальностей активно привлекают к работе в школах. Так, в прошлом году таковых было 400 человек, из которых 250 учились в вузе очно. По словам Шумайловой, это помогает закреплению молодых педагогов в учебных заведениях.

120 студентов опорного вуза получают специальную стипендию от регионального правительства. Условием такой поддержки является последующая работа выпускника в школах Кировской области.

Сохраняются все меры поддержки учителей, которые идут работать в вятские школы. Более того, они индексируются. Выплачивается разовая помощь молодым педагогам. Ее размер зависит от того места, где они будут работать, и составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

На снижение дефицита педагогов работает также федеральная программа «Земский учитель». В этом году выплаты по ней получат 22 новых педагога, пришедших работать в сельские школы.

Однако, несмотря на все эти меры, преодолеть кризис пока не удаётся. И тут достаточно сравнить две вышеназванные цифры: из 900 с лишним студентов, которые получают специальность за бюджетный счёт, работать в школы идут только около 200. Поэтому кардинальным способом решения проблемы могло бы стать обязательное распределение всех, кто учится за счёт государства. Но пока такое решение на федеральном уровне не принято. Хотя говорят о нём уже давно.

Иван ТРОФИМОВ.