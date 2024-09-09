Так начинаются школьные годы… Чиновники отчитались о готовности к новому учебному году

Фото Марина Филиппова, shilk-pravda.ru.

День знаний в этом году выдался теплым и солнечным. Сама погода создавала атмосферу праздника. А уж дети… Первоклашки с букетами выглядели умилительно, хотя и несколько растерянно. Более старшие ученики обменивались с друзьями летними новостями, были оживлённы и подвижны. Принарядившиеся учителя встречали подопечных улыбками.

В этот день так не хотелось думать о трудностях и проблемах школьного образования в Кировской области. Но когда школьное здание в этот день встречает тебя строительными лесами, волей-неволей задумаешься: а всё ли у нас хорошо?

Строительство новых школ

Накануне нового учебного года министр просвещения РФ Сергей Кравцов проехал по регионам страны, дабы оценить подготовку к началу занятий в школах. Одной из больных тем, которую он затронул в ходе своего вояжа, было строительство новых школ.

В целом, по словам Кравцова, регионы выполнили поручение Президента РФ, давшего в 2019 году старт программе строительства новых школ. Контрольная цифра - 1300 школ - достигнута досрочно. В числе лидеров - Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградская, Пензенская, Саратовская, Свердловская области.

Это в целом, но не в частностях. Есть регионы, которые плановое задание не выполнили. Их всего 15: Республика Дагестан, Якутия, Тыва, Кабардино-Балкария, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Нижегородская, Ярославская области и еще несколько субъектов РФ.

И хотя Кировская область в этом перечне не упомянута, но мы-то хорошо понимаем, что она входит в эти 15 субъектов Российской Федерации.

В этом году, как доложил Сергею Кравцову нынешней весной губернатор Кировской области, в регионе должны достроить десять школ. Но, видимо, этим планам не дано осуществиться. И дело даже не в объектах, которые возводит назначенная облправительством и рядом депутатов «козлом отпущения» строительная компания. Тут-то как раз всё вроде бы пошло на лад. Печально, ну просто очень, обстоят дела с новыми школами в Котельниче и Нолинске, которые должно построить ООО ТД «Асса».

Как пишут котельничане в своей группе в соцсети «ВКонтакте», лето прошло, а на месте, где уже должен стоять как минимум каркас нового здания, просто отсыпанная песком площадка. С учетом таких темпов работ ожидать сдачи школы в 2024 году не приходится.

К тому же уже сейчас ясно, что «Асса» ни в Котельниче, ни в Нолинске не уложится в первоначальную сумму. А ведь деньги на это строительство выделены из федерального бюджета. Кто покроет недостачу?

Немного лучше, чем в Котельниче, обстоят дела в Нолинске, но и там строители вряд ли закончат работы в оговорённый контрактом срок.

И вот что для нынешней региональной власти обиднее всего в обоих этих случаях - вину за проваленное строительство и вытекающее из этого нарушение сроков выполнения госпрограммы никак нельзя свалить на прежний состав руководства области, так же как не оправдать этим и срыв сроков строительства новой школы на улице Торфяной в Кирове.

Капремонт школьных зданий

Но строительство новых школ - не единственная федеральная программа, направленная на совершенствование среднего образования. Ещё одним направлением выступает капитальный ремонт школьных зданий. И, как показало совещание, которое недавно провёл главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенёв, в этой сфере у нас также далеко не всё благополучно.

Как доложила Житенёву министр образования области Ольга Рысева, в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» капитально ремонтируются шесть школ в Орловском, Котельничском и Советском районах, Мурашинском и Лузском муниципальных округах, а также в городе Кирове. На объектах идут активные работы по замене окон, дверей, приводятся в порядок кровли крыш, фундаменты, цоколи, отмостки, системы отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, обновляются пищеблоки и многое другое.

Ремонт планировалось завершить в этом году. Однако, как и в случае со строительством новых зданий, эти планы также могут провалиться.

На момент проведения совещания имелись отставания от графика работ по трем объектам - в Советске, Кирове и Орлове. Правда, степень такого отставания не указывалась. Но, по сообщению пресс-службы ГФИ, данные школы находятся под пристальным вниманием всех контрольных органов. Однако поможет ли такое внимание соблюсти установленные сроки?

В этой ситуации обращает на себя внимание тот момент, что вопросом отставания от намеченных сроков в сфере капремонта школ озабочен главный федеральный инспектор, а не губернатор и правительство Кировской области. Последние предпочитают отмалчиваться. То ли они не в курсе проблемы, то ли знают, но не хотят выносить ее в публичное пространство и портить свой имидж. Какой из этих вариантов хуже, даже сказать сложно.

Кстати, с капремонтами школ у нас в области давняя проблема. «Вятский край» уже писал в феврале этого года, что до запуска соответствующей федеральной программы в 2022 году нуждающимися в капитальном ремонте в регионе значилось только 16 школ, а когда на ремонт стали давать федеральные деньги, то их количество выросло почти в 30 раз - до 460.

С 2019 года в Кировской области был выполнен капремонт зданий 15 образовательных учреждений, в текущем году продолжается обновление еще шести. На 2025 - 2026 годы запланировано финансирование работ еще на 35 объектах. Нетрудно убедиться, что все школы при таких темпах придется «капиталить» как минимум еще лет десять.

Фасады в лесах

И всё же вишенкой на торте при подготовке к началу нового учебного года является тот факт, что 2 сентября часть кировских школ стояла в строи­тельных лесах. В частности, школа № 16 на улице Воровского (недалеко от горадминистрации).

Весной в этой школе должны были начаться работы по ремонту фасада, а в мае закончиться. Но ни весной, ни летом не нашлось желающих взяться за этот труд. Только в августе был заключён контракт, но к началу учебного года работы не завершили. Так и стоит школа до сих пор в лесах. Чиновники обещают, что ремонт закончат к 22 сентября, к празднованию дня рождения Кирова.

Тот же срок называется и относительно ремонта фасадов школ № 14 (на улице Труда) и № 48 (на Октябрьском проспекте).

Вот только что это за праздничный День знаний, если детям пришлось проходить под строительными лесами, чтобы попасть в школьные помещения? Да и на уроках они будут больше глазеть на рабочих за окнами, чем слушать то, что им говорит учитель. А уж на переменах от игр на стройке их вряд ли кто удержит.

При всём этом кировская городская администрация отрапортовала, что все 59 муниципальных школ готовы к приёму учащихся. Проверки прошли накануне 1 сентября.

«В ходе проверки были выявлены незначительные недостатки, касающиеся состояния инженерных систем, проведения ремонтных работ в зданиях и содержания пришкольной территории, - сообщили в департаменте образования. - Все недочёты были оперативно устранены, и при повторной проверке даны положительные заключения».

Вот и верь после таких слов чиновникам.

Иван ТРОФИМОВ.