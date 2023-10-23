Так есть хочется, что переночевать негде. В Кирове оценили туристический потенциал

Торжества, приуроченные к 650-летию Кирова, начнутся уже 4 ноября. Их откроет презентация Кировской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет на ВДНХ в Москве. Но организационный комитет по подготовке и празднованию юбилея продолжает свою работу.

На минувшей неделе прошло очередное заседание оргкомитета, на котором главным вопросом стояло развитие инфраструктуры туризма, или, как сейчас модно говорить, «системы гостеприимства», в областном центре. Также была сообщена информация о двух проектах, которые имеют одинаковое название - «Город добрых соседей». Что же нас всё-таки ждёт в ближайшем будущем?

Гостиниц не хватает

Согласно официальным данным, которые огласил регио­нальный министр спорта и туризма Сергей Сулик, в Кирове обширная, но недостаточная для большого наплыва гостей туристическая инфраструктура.

Не вызывают нареканий (почти) те «гавани», которые принимают приезжих, то есть железнодорожный вокзал, аэропорт и автовокзал. Там везде идут работы по обновлению внешнего вида и увеличению пропускной способности. В Победилово, в частности, расширяется зона приема, строится большая автостоянка и ремонтируются подъездные пути.

Немного хуже обстоит дело с дорогами, по которым поедут гости, предпочитающие путешествовать на своём автотранспорте. Но и здесь заметны значительные улучшения, которые произошли в последние годы.

А вот что действительно нуждается в исправлении, так это работа общественного транспорта. По версии Сулика, автобусы, троллейбусы и такси нужно оснастить юбилейной символикой, а водителей переодеть в форменную одежду. Но, на наш взгляд, требуется не только изменить внешний вид транспорта, но и внести перемены в организацию его работы. Может, даже стоит пересмотреть саму маршрутную сеть. Вот только, к сожалению, все последние попытки такого пересмотра провалились.

С гостиницами и прочими местами, где могли бы проживать туристы, в Кирове также не блестящая ситуация. Всего в области 220 мест коллективного размещения и около 40 организаций отдыха. Насчитывается только 7500 койкомест в отелях, хостелах и санаториях. Есть пять гостиниц на «четыре звезды», семь - на «три звезды», пять - на «две звезды», а также семь кемпингов и вемпингов. Пятизвездочными отелями наш областной центр не располагает.

Конечно, город мог бы компенсировать нехватку гостиничных мест за счет сдачи жилья. Но, как показывает анализ специальных площадок, на которых размещаются такие объявления, в Кирове сдается лишь порядка ста квартир.

На этом фоне правительство решило не заморачиваться расширением номерного фонда, а предусмотреть лишь заблаговременное бронирование номеров для VIP-гостей.

Накормить толпу туристов, которые могут бросить всё и ринуться на кировский юбилей, будет также непросто. В Кирове более 200 ресторанов и кафе. Есть среди них те, в которых подаются блюда национальной кухни, а есть и с общепотребительским меню. Вряд ли стоит говорить, достаточно ли таких заведений для того, чтобы накормить всех гостей. Более важным был и остаётся главный вопрос: качество кировского общепита. Но правительство области озабочено совсем другим - разработкой путеводителя (в том числе в виде приложения для смартфонов) по вятской кухне и определением параметров включения в него точек общепита.

Памятниками не обделены

Но всё вышеперечисленное только обеспечивает работу туристической отрасли, а вот сам туризм становится возможным лишь благодаря тому, что можно показать гостям и ради чего они едут «за тридевять земель».

Не сказать, что Киров наводнён достопримечательностями. Но посмотреть здесь всё же есть что. Разработано порядка 20 туристических маршрутов, рассчитанных на разные категории гостей, как по возрасту, так и по интересам. Среди них, например, такие, как «Православная Вятка», «Купеческая Вятка», «Киров - город героев», и другие.

Есть в Кирове и навигационная система, чтобы гости не пропустили по дороге ту или иную достопримечательность. Но находится она, если можно так выразиться, в зачаточном состоянии. По всему городу установлено только 28 указателей. И это обстоятельство лишний раз свидетельствует о низкой эффективности работы Центра развития туризма Кировской области. Он был создан десять лет назад, но за это время практический результат его деятельности почти равен нулю.

А вот музеи наши достойны представить регион и на федеральном уровне. Им есть что показать гостям, и они действительно могут впечатлить даже самых взыскательных туристов, будь то Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых, краеведческий музей им. П.В. Алабина или Детский космический центр и палеонтологический музей.

Развлекательный потенциал Кирова также представлен достаточно широко. Есть у нас театры, кинозалы, филармония, цирк. Так что с этим дело обстоит неплохо.

Приткнуть машину некуда

А вот с чем есть большие проблемы, так это со стоянками для автотранспорта и с торговлей сувенирами.

Первую из этих проблем уже который год пытается решить городская администрация, но ей то ли денег не хватает, то ли компетентности. А вопрос уже перезрел. Узкие улицы центра Кирова заставлены автомобилями с двух сторон. В результате пропускная способность городских дорог снижена на порядок, а уж про то, как это выглядит со стороны, и говорить нечего. Система платных стоянок городу просто необходима. И находиться они должны не на окраинах, а в центре. Об этом на прошедшем заседании сказал и губернатор, обращаясь к главе администрации Кирова Вяче­славу Симакову. Но сможет ли тот решить за короткий срок проблему, которую не удалось урегулировать его предшественникам, вызывает очень большие сомнения.

Торговля сувенирной продукцией в Кирове есть. Но вся беда в том, что она организована не там, где чаще всего бывают туристы. На заседании один из членов оргкомитета предложил отдать под нее сквер «Борцам революции», расположенный рядом со Спасским собором. Он аргументировал это тем, что «у нас нет оппозиции», а митинг, на который приходит десяток людей, можно провести и в другом месте. А губернатор добавил, что не место там и памятнику Степану Халтурину, которого он обозвал террористом.

В связи с этим можно сказать только одно: сломать памятник, переименовать сквер и даже расчистить пространство под торговые палатки - много ума не надо. А вот с организацией на этом месте торговли у таких горе-инициаторов обязательно возникнут проблемы. И яркий тому пример - «Пешеходная Спасская». Проект работал всё лето, а наплыва розничных торговцев там не наблюдалось.

Таким образом, подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод: к приёму гостей в следующем году Киров почти не готов. Нужно приложить немалые усилия и средства, чтобы хотя бы частично восполнить то, чего ему не хватает.

Проекты-близнецы

В юбилейном году в Кирове будет проводиться фестиваль «Город добрых соседей», задуманный для того, чтобы в юбилейных торжествах смогли принять участие соседствующие с нашей областью регионы. Проходить он будет не один день, а всё лето, захватывая часть осени, и завершится большим гала-концертом.

Пока реализация данной задумки находится в зачаточной стадии. Даже официальные приглашения на фестиваль еще не разосланы. Но трудности с его проведением видны уже сейчас. Выездные мероприятия - дело затратное, и далеко не все наши соседи могут их потянуть. К тому же даже те, кто согласится поздравить кировчан с юбилеем, подготовят разные программы, и одним для выступлений и презентаций хватит «Пешеходной Спасской», другим же тесно будет на Театральной площади. Поэтому трудно предсказать, что получится из этой затеи организаторов юбилейных торжеств.

Второй проект - конкурс «Город добрых соседей» - в особой презентации не нуждается. Он представляет собой упрощённую версию ППМИ, в рамках которой люди за бюджетный счёт могут благоустроить те или иные уголки города, а также провести массовые развлекательные мероприятия. В этом году конкурс уже прошёл и, по мнению губернатора, показал хороший результат. Поэтому решено продолжить его и в следующем году. Приём заявок начнётся этой осенью.

Иван ТРОФИМОВ.